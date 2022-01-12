Інша сторона медалі: українка розповіла про заробітчанство та ціни у країнах ЄС

Інститут демографії Національної академії наук прогнозує, що до 2023 року три мільйони працездатного населення України виїде за кордон у пошуках кращої долі та роботи.

Щороку кількість охочих працювати за кордоном зростає, а українці здебільшого їдуть до країн Євросоюзу. Але мало хто замислюється про те, що крім великих обіцяних зарплат, вартість життя на чужині також дорожча.

Киянка Анастасія Яременко через власний досвід розповіла, що у країнах Євросоюзу ціни вдвічі вищі – на харчування, на побутову хімію, на ті ж послуги краси.

Кілька місяців я жила в Польщі і можу сказати, що це просто не вигідно. У мене є знайомий, який працював у Польщі рік, працював абсолютно легально, але графік був виснажливий – по 12 годин, 1 вихідний на тиждень, та ще й йому не заплатили за останній місяць. Навіть страшно припустити, що може бути якщо влаштуватися нелегально,

– розповідає Анастасія.

Заробітчанин Андрій Зеланс каже, що спокушатись на обіцянки високих зарплат не варто. Зазвичай, на них можуть розраховувати лише ті, хто працює на шкідливій роботі на деяких підприємствах або є висококваліфікованим фахівцем.

Також експерти наголошують, що сьогодні рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні цілком конкурує з обіцяною за кордоном винагородою.