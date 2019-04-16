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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Артем Овдієнко

      Інша реальність Порошенка, або Звільнення Савченко і Рубана як діагноз владі

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      Володимир Рубан і Надія Савченко від нині на волі через недосконалість української судової системи
      Володимир Рубан і Надія Савченко від нині на волі через недосконалість української судової системи / Фото з відкритих джерел

      Останніми днями регулярно слухаю промови чинного президента – він як ніколи часто з'являється перед телекамерами, буквально щодня. Так, у неділю спілкувався з журналістами на стадіоні, а вже в понеділок – на телеканалі Віктора Пінчука.

      Утім, ані якихось нових заяв, ані приголомшливих зізнань чи викриттів з вуст Петра Порошенка так і не пролунало. Відтак, єдине, що нам залишається – це відсторонено спостерігати за постаттю чинного президента.

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      Відлік пішов вже на дні, адже за свіжою соціологією розрив між Порошенком та Зеленським становить приголомшливі 50%, здолати які навіть теоретично неможливо. Хіба що завтра розпочнеться ядерна війна чи нашестя марсіан.

      Але маю зазначити, що бодай одну з останніх своїх обіцянок Порошенко таки виконав – від завершення першого туру і протягом цих тижнів він таки змінився на краще. Зокрема, Порошенко точно завів собі стиліста, або ж він нарешті став прислухатися до порад дружини щодо свого гардероба – на розмір більші й пожмакані костюми тепер в минулому, на заміну прийшли стильні піджаки. А ще президент зняв краватку і, як не дивно, став від того лише соліднішим. На цьому "хвилинку фешн-блогера" закінчую.

      Неозброєним вухом "помітно", що Порошенко буквально протягом кількох ефірів еволюціонував як оратор – він і до того був нівроку побалакати. Але тепер, набравшись досвіду, він швидше й витонченіше парирує всі закиди на свою адресу, й не так вже відверто переводить розмову на іншу тему, коли не хоче відповідати на пряме запитання.

      Але незмінним залишилось у Порошенка те, що він, як і раніше, говорить про себе у третій особі і це трохи лякає. Чомусь весь час мені при цьому згадується оте: "Мы, Николай Второй…". Трохи лякають і його заздалегідь завчені повтори, якими він відповідає на одні й ті самі запитання – то ж, якщо кожного дня доводиться слухати президента, то накриває ефект дежавю.

      Проте, якщо під час прослуховування промов президента включити критичне мислення, а потому подивитись навколо, але без рожевих окулярів, то можна дійти висновку, що принаймні Петро Порошенко точно живе у паралельній реальності. Адже це в його реальності протягом 5 років були впроваджені просто безліч дуже важливих реформ – він їх, до речі, всі здатен півгодини скоромовкою декларувати. В тій паралельній реальності він і бурштинокопачів здолав, і у свій сліпий рошенівський траст тільки один раз зазирав – за грошима на благодійність. Також СБУ та Генпрокуратуру переорієнтував на боротьбу з російськими диверсантами та терористами. А ще Порошенко в своїй реальності таку суддівську реформу впровадив, що вся Європа стоячи аплодує.

      На жаль, ми, українці, живемо в іншій реальності – де все, чим щиро пишається Порошенко, так і залишилося лише його фантазіями. Адже в нашій реальності стара і нереформована Феміда, користуючись огріхами старого і не покращеного за 5 років кримінально-процесуального кодексу, за сприяння старої і нереформованої прокуратури, відпускає з-за грат на свободу двох потенційних терористів, обвинувачених у плануванні кривавого державного заколоту.

      Як таке можливо в реальному світі – у мене є тільки дві версії. Перша – наші правоохоронці з політичних мотивів цілий рік протримали у в'язниці двох ні в чому не повинних людей, проти яких були сфабриковані докази. Друга – якщо обвинувачення проти Савченко та Рубана таки відповідають дійсності, але попри це вони таки сьогодні на свободі – то вся наша чинна вертикаль влади, включно з президентом, з підконтрольними йому СБУ та Генпрокуратурою, з підконтрольним йому урядом й підконтрольною йому більшістю у парламенті – насправді всі вони імпотенти. Вони ті, хто 5 років розказували нам казки про свою спроможність змінити країну на краще. Втім, насправді, ту спроможність вони нам лише імітували …

      Читайте також: Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Надія Савченко Публікації Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Реформи ГПУ СБУ Володимир Рубан
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