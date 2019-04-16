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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Артем Овдієнко

      Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?

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      Чи реально зірвати вибори?
      Чи реально зірвати вибори? / Фото з відкритих джерел

      Другий тур виборів відбудеться наприкінці цього тижня. Фаворит перегонів незмінний: якщо вірити букмекерам та соціологам – перемагає Володимир Зеленський.

      Звісно, такий розвиток подій не може тішити чинного президент. Натепер дуже важливим є питання чи не наважиться Петро Порошенко на зрив та відтермінування другого туру виборів? Нині час йому як повітря потрібен. Політичні оглядачі припускають: якби Порошенко мав ще хоча б два-три тижні – він, напевно, зміг би змінити ситуацію на свою користь, бо останніми днями Зеленський виставляє себе не у кращому світлі. Тоді як Порошенко демонструє себе сильним і розважливим лідером.

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      Як не крути, двох-трьох тижнів на агітацію у Порошенка немає, більше того, у нього і тижня немає – лише три дні лишилося. А цього критично замало для здолання нинішнього розриву в рейтингах. То ж, яким саме чином Банкова може відтермінувати другий тур? Як саме це можна було б зробити, щоб потому не наразитися на обвинувачення з боку світової спільноти у махінаціях? Зараз не будемо говорити про сценарії накштал голівудських бойовиків – фізичного усунення конкурента або ж імітації замаху на Петра Порошенка з простреленою ногою – навряд чи на це наважаться в Україні.

      Не буде воєнного стану із забороною виборів – Банкова це вже робила, й вийшло не надто переконливо. То ж усе, що залишається – це або якісь юридичні казуси, що унеможливлять проведенням другого туру, або ж фізичне блокування дільниць із замінуваннями та масовими захопленнями їх "тітушками". Але останній сценарій малоймовірний – реалізацію захоплення дільниць пророкували у першому турі Нацдружинникам Арсена Авакова. Оскільки чинний міністр внутрішніх справ нині симпатизує Зеленському, то й робити йому це сенсу немає.

      Відтак для зриву виборів лишаються юридичні казуси – й один з таких вже набув розголосу. Подейкують, що зірвати вибори можна після саботування формування дільничних виборчих комісій. Мовляв, Порошенко нікого від себе до тих комісій просто не делегує – пожаліється на брак кадрів, скаже, що охочих працювати на вибори в комісіях немає, всі зайняті...

      За законом, комісії обов'язково мають бути сформовані з представників обох кандидатів – це зроблено, щоб вони один за одним слідкували і унеможливили фальсифікації. Відтак, якщо в комісії представлена лише одна сторона – проводити вибори на такій дільниці заборонено. 21 квітня така дільниця не матиме права проводити процедуру голосування. А зачинені дільниці – це цілком законний привід визнати вибори не дійсними, адже буде порушене фундаментальне право виборців на волевиявлення.

      Чи наважиться штаб Порошенка на сценарій зриву виборів, або ж чинний президент змириться з поразкою і не протидіятиме голосуванням та підрахункам, ми дізнаємося вже незабаром. Але я точно знаю, що завчасний розголос таких можливо навіть фантастичних сценаріїв зриву виборів, який роблять нині журналісти – країні лише на користь. Адже саме цей розголос може вберегти українську демократію. Ми може і неправильний вибір зробимо для країни 21 квітня, втім, це буде наш вибір, це буде нами обраний президент, який отримає владу від нас, а не завдяки маніпуляціям чи махінаціям.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини України Публікації Новини політики Петро Порошенко Порошенко і Зеленський
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