"Ти взагалі бачила, які номери?": інспекція з паркування обрала ТОП 10 фраз водіїв-порушників

У Києві інспекція з паркування обрала ТОП 10 фраз водіїв-порушників, які їм доводиться чути під час евакуації машин або накладення штрафів. Найчастіше "нагадують" про свої посади співробітники прокуратури, адвокати, судді та депутати.

Серед найпопулярніших: "Ти знаєш, хто я такий?!", "Та що я там порушив!", "А чому мене забираєте, а он ту машину ні?" тощо. Дехто намагається "домовитись на місці", хтось вимагає негайно дзвонити меру, бувають навіть відверті погрози.

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ТОП 10 фраз порушників правил паркування

Але для Інспекції з паркування має значення тільки наявність порушення.

Ось це перелік фраз: дивіться фото

Шукають нових інспекторів

До слова, інспекція з паркування оголосила додатковий набір інспекторів для роботи на вулицях міста.

Майбутнім працівникам пропонується заробітна плата від 20 тисяч грн, соціальний пакет, пенсійне забезпечення, можливість відпочинку на морських курортних базах України, допомога на соціально-побутові витрати та оплачувана відпустка.

Своєю чергою, кандидати мають бути готовими отримати Сертифікат про знання державної мови, мати вищу освіту, бути відповідальними, стресостійкими та розбиратися у цифрових технологіях.