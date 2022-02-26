Instagram заблокував акаунт Кадирова: у нього було майже 5 мільйонів підписників

Акаунт Рамзана Кадирова в інстаграмі заблокували. Глава Чечні мав майже 5 мільйонів підписників.

Кадиров втратив майданчик для розповсюдження фейків та пропаганди. У соцмережі Instagram він не зможе зайти на свій акаунт.

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Instagram заблокував Кадирова

Тим часом Instagram заблокував акаунт Кадирова з 4,7 мільйона підписників,

– йдеться у повідомленні.

Окрім відправлення у забуття акаунту президента Чечні, соцмережа почала ставити мітки "ЗМІ, якими керує Росія" до акаунтів російських медіа, які займаються пропагандою: "РИА Новости", "Вечерний Ургант", ТАСС, Russia Today.

у той час, коли весь цивілізований світ виступав із засудженням, Кадиров був одним із небагатьох, хто висловився на підтримку визнання Володимиром Путіним псевдореспублік Донбасу.