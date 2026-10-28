Витривалість як зброя: чому інструктор ССО "Фінік" долає кілометри на марафоні заради побратимів

Коли ти біжиш 21 кілометр у комфортних кросівках під улюблену музику – це спорт. Коли виконуєш завдання у повному спорядженні або витягуєш пораненого – це реальність, де кожна секунда і кожен крок мають пряму вагу.

Для інструктора навчального центру Сил спеціальних операцій із позивним "Фінік" біг став не просто засобом підтримки форми, а невіддільною частиною бойової загартованості.

Що відомо про захід?

З боку бойових задач я б провів паралель між довгими дистанціями, де потрібна не лише фізична витривалість, а й морально-психологічний чинник – боротьба з самим собою та тренування сили волі. Основний акцент, чим корисний біг у ході виконання бойових задач, – це момент тренування сили волі,

– ділиться "Фінік".

Цьогоріч традиційний Київський марафон незламності від Run Ukraine через безпекову ситуацію вперше змінив локацію та відбувся у Хмельницькому, ставши однією з найбільших спортивних подій міста за останні роки. Захід об’єднав близько 11 тисяч учасників із різних регіонів України та світу, а спільними зусиллями вдалося акумулювати майже 1,5 мільйона гривень на тепловізори для підрозділу Сил спеціальних операцій. Серед тих, хто успішно подолав півмарафонську дистанцію, був і "Фінік".

Від артилерії до Q-курсу ССО

В армії "Фінік" із 2017 року. Після випуску з військового інституту він служив у артилерійській бригаді Сухопутних військ, проте монотонність служби спонукала його шукати динамічніший шлях.

У той час в Україні створювалися Сили спеціальних операцій, і філософія нового роду сил одразу привабила офіцера. Перехід до ССО для нього почався з кваліфікаційного Q-курсу – найжорсткішого випробування на витривалість у Силах оборони.

Перша спроба "Фініка" у 2019 році обірвалася за три тижні до омріяного випуску через важкий перелом. Попереду на нього чекали довга реабілітація та повторення майже всього курсу з нуля.

У мене майже два роки випало з життя… Але коли я пройшов курс із другого разу, то сприймав це як благодать. Це зовсім інший рівень сприйняття матеріалу: ти вже знаєш основу. На тактиці малих груп навіть коліна не боліли, хоча рюкзаки були важчими, ніж у 2019-му. Почувався як у своїй тарілці,

– пригадує військовий.

Чому в ССО роблять ставку на витривалість

Пройшовши відбір, "Фінік" виконував бойові завдання у групах спеціального призначення від району ООС до повномасштабного вторгнення 2022 року, коли його підрозділ працював на Київщині – у Бучі, Ірпені та Бородянці. У 2023 році "Фінік" перейшов на інструкторську посаду, де взявся за розробку навчальної програми та підготовку майбутніх операторів ССО. Сьогодні в навчальному центрі готують бійців, які вже мають базову службу. Програма охоплює все: від інженерної справи до зв'язку та такмеду, проте стрижнем залишається саме витривалість.

Основний акцент у моїй роботі – це планування і тактика. Мені важливо не просто викласти матеріал, а навчити курсантів думати наперед, прораховувати свої дії та ухвалювати рішення під навантаженням. Чим краще курсант розвиває свою витривалість під час курсу, тим краще він себе показує на фінальному іспиті – тридобовому виході в ліс, де доводиться долати десятки кілометрів із повним спорядженням,

– пояснює інструктор.

Правила дистанції: поради від інструктора ССО для тих, хто виходить на наступний старт

Для "Фініка" біг – це щоденна робота та власна практика загартування витривалості. Долаючи кілометри на службі та спортивних трасах, він сформував власні непорушні правила підготовки. Цими лайфхаками боєць ділиться з тими, хто готується до майбутніх забігів, аби кожен міг пройти дистанцію без травм і з упевненим фінішем:

Перевіряйте взуття заздалегідь: "Перший півмарафон я біг у кросівках, які були на розмір більшими, і натер ноги так, що запам'ятав це на все життя. Головне застереження: взуття має бути легким, зручним, чітко за розміром і вже обкатаним. Пробігти хоча б три кілометри – ідеальний варіант, щоб перевірити, чи підходить воно вам".

Розвантажуйте раціон перед стартом: "Перед важким забігом варто почистити свій організм: не вживати забагато кави, важкої та солодкої їжі, щоб легше дихалося. За три дні до старту перейдіть на зелений чай, чисту воду, свіжі салати та білкові продукти".

Розумно розподіляйте енергію: "На довгих дистанціях організму потрібна стабільна підтримка. Я використовую бігові гелі чи кофеїн, а також передтренувальні комплекси, вони, на відміну від кави, тримають бадьорість плавно і без різких спадів сил".

Тримайте власний темп і холодну голову: "Секрет простий: щоб бігати – треба бігати. Головне – це регулярність і вміння слухати себе. Не намагайтеся комусь щось довести й не біжіть на критичному пульсі лише тому, що поруч хтось задає високий темп. У кожного має бути своя швидкість".

Оцінюючи атмосферу Київського марафону у Хмельницькому, "Фінік" наголошує: забіг – це перш за все про відчуття спільноти та взаємопідтримки: "Забіг дуже сподобався. Маршрут був трохи важкуватий, плюс багато калюж, але як на футболці написано: "Біжу за ССО" – то біг за ССО, а ще за п'яту медаль, щоб закрити біговий сезон. Великий плюс – у Хмельницькому було дуже багато побратимів. Навіть на пунктах гідратації зустрічав хлопців, які проходили в мене курс".

Наостанок інструктор дає головне напутнє слово всім, хто планує виходити на наступні старти: "Якщо ви не професійний спортсмен, біжіть у своє задоволення, насолоджуйтеся краєвидами та просто отримуйте позитив від атмосфери й гарних людей поруч".

Тепловізори, які рятують життя на передовій

Головна мета забігу мала не лише спортивний, а й глибоко практичний вимір – забезпечити спецпризначенців сучасними приладами спостереження. Для бійців на передовій це критично важливе обладнання.

Зараз виявити приховані позиції противника часто можна лише за допомогою тепловізора. Для групи, що діє в глибині ворога, це єдиний критичний засіб, який здатний зберегти життя,

– наголошує "Фінік".

Зрештою, кожен такий забіг – це набагато більше, ніж просто кілометри на годиннику чи медаль на фініші. Це про єднання заради спільної мети. Кожна гривня, зібрана під час марафону на тепловізори для ССО, перетворюється на додаткові "очі" для наших захисників. А найголовніше – це реальний внесок у те, щоб кожен із них зміг виконати бойове завдання та повернутися додому живим.