Інструкція для цивільних: що робити з ворогом, який здається в полон

У Міноборони надали детальну інструкцію, що робити, якщо російський окупант хоче здатися. Насамперед він має кинути зброю.

Полонені російські солдати-окупанти необхідні для того, щоб проводити обмін на українських полонених.

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Якщо бачите солдата, який готовий здатися, необхідно, щоб він зробив три простих дії: кинув зброю, підняв руки та ліг на землю. Опісля – обшукати, переконатися, що він без зброї; конвоювати до місцевої сільради, старости або офісу ОТГ. Важливо! Дистанція між вами – 2 метри.

Якщо офіс ОТГ знаходиться далеко від вас або це небезпечно, покличте на допомогу і обов’язково наберіть номер гарячої лінії пункту збору полонених Міністерства оборони, – йдеться у повідомленні.

Номер – +380894201863

Інструкція / Фото Міноборони

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