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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Телеканал новин 24 Блоги Володимир Шередега
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Володимир Шередега

Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет

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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / Mixnews

И нужда в инсценировках для того, чтобы сохранить жизнь – это не что иное, как война.

Но плохо даже не это. Плохо то, что тыла нет не только здесь, не только у нас, не только в Украине.

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Они убивают везде. Убивают в Дубаи, убивают в Стамбуле и Лондоне. Кого и когда хотят.

100-летний успешный опыт. ЧК. Машина смерти. Наверное, лучшая в мире.

Единственный урок, который следовало бы наконец из этого всего извлечь, это то, что мы ведем войну с державой, которая умеет прекрасно убивать. С мировым лидером в этом ремесле.

Мы воюем с супердержавой в ремесле убийства. Которая прекрасно умеет убивать не только на фронте, но и там, где, казалось бы, войны нет.

Но это для украинского обывателя в Киеве никакой войны нет. Да и не было никогда. А для России вражеского тыла нет. Нигде. Ни в нашем, ни в гораздо более глубоком тылу за линией фронта.

Давайте наконец относиться к ним серьезно.

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Автор: Володимир Шередега
Теги: Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка Україна – Росія Публікації
Джерело: 24 Канал
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