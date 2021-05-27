Інтеграція – у глухому куті, – аналітик про союз Білорусі та Росії

Вже 28 травня має відбутись зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Водночас питання союзу Білорусі та Росії може перебувати у глухому куті.

Про це розповів аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко. Він зазначив, що, ймовірно, навіть у випадку окремих домовленостей Путіна та Лукашенка, публічно інформувати про це не будуть.

До теми Путін та Лукашенко терміново зустрінуться після затримання Протасевича

Можейко зауважив, що Путін у своїх політичних рішеннях керується не лише тим, що подобається власне йому, а й бере до уваги інтереси режиму в цілому.

Росію цікавлять конкретні питання, які пов'язані з торгівлею, політичною чи економічною інтеграцією, зазначив аналітик. На думку Можейка, Лукашенко хотів би отримати економічні бенефіції, але проблема в тому, що сторони не довіряють одна одній, вони неодноразово наштовхувались на невиконання обіцянок.

У якому стані створення союзу між Росією та Білоруссю

Лукашенко, за словами Вадима Можейка, не йде на союзну державу не тому, що виступає проти Росії чи російської мови. Проблема в тому, що Лукашенко, як будь-який диктатор любить свою владу і не хоче її ні з ким ділити – це основна проблема для реального створення Союзної держави, зазначив аналітик.

Така домовленість була підписана ще у 1999 році і це показує глибину процесу, як все було давно і як не зрушилось з "мертвої точки". Тому інтеграція багато в чому зайшла у глухий кут,

– сказав Вадим Можейко.

Він зазначив, що Мінськ не готовий віддавати повноваження Москві, а Росія не готова до інтеграції, де у неї та Білорусі у деяких питаннях будуть рівні голоси. Саме тому, на думку Можейка, інтеграція неможлива.

У квітні 2021 року Лукашенко заявляв, що Росія та Білорусь можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року. Нерозв'язане питання – об'єднання податкових систем.

Можейко про переговори Лукашенка та Путіна: дивіться відео