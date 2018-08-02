Intel випустить 28-ядерний процесор до кінця року

Останнім часом в мережі з’являється дедалі більше витоків щодо процесорних планів компанії Intel на найближчий рік. Чіпмейкер має достатньо рішучості, аби збільшити число фізичних ядер CPU для масової платформи та збільшити асортимент рішень для HEDT-сегмента. А тепер до рук ЗМІ потрапила свіжа дорожна карта, на якій вказані актуальні терміни виходу нових процесорів.

Про це повідомляє WCCFTech.

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Масове виробництво настільних чіпів Intel Coffee Lake-S Refresh стартує в другій половині наступного місяця, а у вільному продажі дані CPU з'являться в жовтні. При цьому їх аналоги для корпоративного ринку почнуть сходити з конвеєра в період з 10 по 17 тиждень 2019 року (березень-квітень).



Плани Intel на період з 2018 року до 3 кварталу 2019 року

Тим часом в HEDT-сегменті до лінійки процесорів Intel Core X-серії скоро приєднаються рішення Core A-серії. Першим подібним чіпом повинен стати 28-ядерний CPU з сімейства Skylake-X.

Новий процесор є "близьким родичем" рішень Skylake-SP (Xeon Scalable), отримає конструктивне виконання LGA3647 і шестиканальний контролер пам'яті DDR4. Випуск цього чіпа почнеться в кінці четвертого кварталу, а його головним конкурентом стане 32-ядерний AMD Ryzen Threadripper 2990X.

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