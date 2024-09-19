У Коломиї працівниця інтернату побила підопічну: Лубінець відреагував

На Івано-Франківщині працівниця інтернату побила свою підопічну. Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на інцидент, назвавши його неприпустимим.

Сталося побиття у Коломийському психоневрологічному інтернаті. Як повідомив Дмитро Лубінець, про цей інцидент йому повідомили у середу, 18 вересня.

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У постраждалої виявили великі синці

Відповідна інформація надійшла до Представництва омбудсмена в Івано-Франківській області.

Реакція була миттєвою – моя представниця в області Євгенія Мнишенко спільно з командою негайно виїхала на місце події. Під час відвідування закладу були перевірені умови перебування підопічних в інтернаті на дотримання прав людини,

– написав Лубінець.

Вдалося поспілкуватися з керівництвом закладу та потерпілою. В останньої виявили великі синці на спині та по боках.

На місце викликали працівників поліції. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

"Наразі розпочали досудове розслідування, обставини вчинення злочину з'ясовуються", – додав омбудсмен.

За його словами, керівництво закладу усунуло від роботи працівницю, яка причетна до побиття. Наразі також проводиться службове розслідування.

️Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню! А якщо, на жаль, подібне трапилося – відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні – притягнуті до відповідальності!

– підсумував Дмитро Лубінець.

Наслідки побиття жінки у Коломийському інтернаті / Фото Дмитра Лубінця