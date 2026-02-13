Чи правда, що Інтернаціональний легіон розпускають: що кажуть в Міноборони

Інтернаціональний легіон – це підрозділи іноземних добровольців, які воюють у складі Сил оборони України. У мережі почали поширюватися чутки про нібито його розпуск.

У Міністерстві оборони вже відреагували та пояснили, що насправді відбувається.

Що заявили у Міноборони?

У Міністерстві оборони України відреагували на інформацію про нібито розпуск Інтернаціонального легіону. Там наголосили: легіони не ліквідовують, а трансформують для підвищення ефективності.

У відомстві пояснили, що Інтернаціональний легіон – це не одна окрема військова частина, а загальна назва мережі добровольчих формувань, які діють у різних структурах Сил оборони.

Іноземні добровольці продовжують службу у різних підрозділах, зокрема:

у Міжнародному легіоні ГУР;

у Силах спеціальних операцій;

у підрозділах Нацгвардії та ЗСУ.

За даними Міноборони, трансформацію проходять лише піхотні батальйони Сухопутних військ і ТрО, які створювалися на початку повномасштабної війни для швидкого прийому іноземних добровольців.

Йдеться про інтеграцію підрозділів у більш ефективні бойові структури, що дозволяє:

посилити бойові можливості;

забезпечити кращу логістику та захист;

надати доступ до нової техніки та ресурсів;

зберегти службу іноземних добровольців без припинення діяльності легіонів.

У Міноборони підкреслили, що повідомлення про "розпуск" є неправильним трактуванням процесу реорганізації. Інтернаціональні легіони продовжують існувати, але їх формат змінюється. Мета – зробити підрозділи більш ефективними та краще інтегрованими у систему Сил оборони України.

