Буданов розкрив деталі про роль іноземних добровольців на початку російського вторгнення

Очільник ГУР МО розповів про роль іноземних добровольців під час війни проти країни-агресорки. Особливого значення їхня боротьба набула саме під час боїв за Київщину.

Так, бойовий шлях Інтернаціонального легіону ГУР почався з Ірпеня. Про це Кирило Буданов розповів у документальному фільмі ГУР МО "Легіони світла".

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Яка роль бійців Інтернаціонального легіону

Кирило Буданов розповів, що ідею Інтернаціонального легіону змогли реалізувати саме у структурі ГУР. Причиною цьому стало те, що велика кількість співробітників української розвідки володіє іноземними мовами.

Нам треба було шукати якесь рішення. Швидким рішенням стала ця конфігурація. Майже з перших тижнів війни ми почали приймати добровольців з різних країн світу,

– зазначив глава розвідки.

За його словами, іноземні добровольці виправдали абсолютно всі сподівання. Зокрема, надзвичайно важливого значення їхня присутність набула під час боїв на території Київської області.

"Найбільша їхня роль була саме під час боїв за Київщину, коли на рахунку був кожен боєць і додаткові сили з іноземців, які ми формували з коліс, вони розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня", – розповів він.

Що відомо про фільм ГУР МО "Легіони світла"

Це шостий документальний фільм циклу "Воєнна розвідка України", створений Артемом Шевченком за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України у співпраці із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Хто долучається до Інтернаціонального легіону

За даними Головного управління розвідки, станом на сьогодні проти російських загарбників у лавах легіону воюють добровольці з 55 країн світу. Згідно з відкритою інформацією, в Інтернаціональному легіоні служить близько 20 тисяч людей.

Серед бійців – ветерани сил спецоперацій та інших військових підрозділів зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Австралії, Данії, а також інших країн Європи, Азії, Африки та Південної Америки.

У розвідці зазначають, що легіон він брав участь у боях на усіх "гарячих" напрямках, зокрема під час оборони Києва, давали відсіч ворогу у Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.