Інтерпайп Віктора Пінчука передав дрони захисникам на Покровському та Торецькому напрямках
Джерело:Інтерпайп
Інтерпайп Віктора Пінчука передав військовим на Покровському та Торецькому напрямках 565 денних дронів Mavic PRO та 430 нічних дронів Mavic 3T.
Як повідомляється на офіційній сторінці компанії у фейсбуці, на донецькому напрямку ворог просувається найактивніше, тому і втрати дронів-розвідників вищі, ніж на інших ділянках фронту.
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"Ворог має потужну систему радіоелектронної боротьби на Донецькому напрямку, що призводить до постійних втрат дронів-розвідників. Тому найгостріша потреба наших підшефних бойових бригад – саме у нічних та денних мавіках. Намагаємося максимально швидко закупати та передавати техніку в Покровськ, Костянтинівку та інші гарячі точки", – зазначає Людмила Новак, керівниця напрямку з допомоги військовим Інтерпайп.
Допомога військовим від Інтерпайп / Фото компанії
З початку поточного року Інтерпайп передав різним підрозділам ЗСУ:
- близько 2000 fpv-дронів;
- 1000 дронів Mavic 3;
- понад 530 нічних дронів Mavic 3Т;
- а також дрони інших типів, комплектуючі та запчастини для безпілотників.
Під системним патронатом компанії – 15 військових бригад на всіх ділянках фронту.