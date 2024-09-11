Інтерпайп Віктора Пінчука передав дрони захисникам на Покровському та Торецькому напрямках

Інтерпайп Віктора Пінчука передав військовим на Покровському та Торецькому напрямках 565 денних дронів Mavic PRO та 430 нічних дронів Mavic 3T.

Як повідомляється на офіційній сторінці компанії у фейсбуці, на донецькому напрямку ворог просувається найактивніше, тому і втрати дронів-розвідників вищі, ніж на інших ділянках фронту.

Дивіться також Інтерпайп Віктора Пінчука передав військовим 2 броньованих "Хаммери"

"Ворог має потужну систему радіоелектронної боротьби на Донецькому напрямку, що призводить до постійних втрат дронів-розвідників. Тому найгостріша потреба наших підшефних бойових бригад – саме у нічних та денних мавіках. Намагаємося максимально швидко закупати та передавати техніку в Покровськ, Костянтинівку та інші гарячі точки", – зазначає Людмила Новак, керівниця напрямку з допомоги військовим Інтерпайп.

Допомога військовим від Інтерпайп / Фото компанії

З початку поточного року Інтерпайп передав різним підрозділам ЗСУ:

близько 2000 fpv-дронів;

1000 дронів Mavic 3;

понад 530 нічних дронів Mavic 3Т;

а також дрони інших типів, комплектуючі та запчастини для безпілотників.

Під системним патронатом компанії – 15 військових бригад на всіх ділянках фронту.