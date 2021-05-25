Батько затриманого Романа Протасевича дасть інтерв'ю 24 каналу

З'явилось перше відео затриманого у Білорусі журналіста Романа Протасевича з СІЗО, на якому він нібито визнає причетність до організації протестів. Батько Протасевича впевнений в тому, що його сина змусили сказати ці слова.

Насправді ж, за словами Дмитра Протасевича, його син абсолютно не причетний до подій. Про все це батько затриманого розповість в інтерв'ю для 24 каналу.

До теми Його змусили, – батько Протасевича вважає, що на відео у сина зламаний ніс та грим на обличчі

Обговорюватимуть також вигляд Романа Протасевича на відеокадрі. Батько вважає, що його синові зламали ніс та нанесли багато гриму на обличчя, аби приховати усі побої.

Затримання також аналізуватимуть з екскерівником СІЗО, в якому нібито перебуває Протасевич, Олегом Алкаєвим. Це білорус, який отримав політичний притулок у Німеччині.

Алкаєв звинувачує Лукашенка в причетності до зникнення політичних опонентів білоруського диктатора в 1999 – 2000 роках.

Затримання Протасевича: коротко

23 травня екстрено здійснив посадку літак рейсу Афіни – Вільнюс, на борту якого був засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Причиною спочатку назвали замінування, однак вибухівку так і не знайшли, а одразу після посадки у Мінську силовики затримали Романа Протасевича та його дівчину.

Як відомо, журналісту загрожує до 15 років ув'язнення. Проти нього відкрили одразу кілька кримінальних справ.

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