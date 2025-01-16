Сапер "Азову" Павук пояснив, чи відрізняється українське мінування від російського

Українська армія активно проводила контрнаступальні операції в західній частині Запорізької області у 2023 році. Тоді противник відступав, але доволі якісно та своєчасно виставляв інженерні загородження.

Через це Leopard і Bradley, які були в українських захисників, просто підривалися на мінах, проте загалом значних відмінностей між українським та російським мінуванням немає. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів азовець "Павук".

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Чи відрізняється українське мінування від російського

Як пояснює "Павук", українці та росіяни є вихідцями з радянських доктрин ведення мінної війни. Це своєю чергою означає, що "замислуватість" засобів мінування визначалися рівнем тодішньої військової інженерної думки.

Таким чином всі навчалися за одними керівництвами та настановами, які були видані ще в СРСР або на відповідній основі. Водночас деякі тактики, зокрема щодо застосування інженерних боєприпасів, наразі не є актуальними.

Якщо відправити групу саперів для постановки мінного поля перед флангами власних підрозділів, проти противника, який на цьому напрямку "насичений" засобами розвідки та ураження, то таку групу саперів виявить Mavic, а надалі туди відпрацює міномет, або полетять FPV. Змінюється війна, змінюється тактика, активно застосовуються засоби дистанційного мінування. Ті ж дрони, наприклад,

– каже воїн.

За його словами, зараз українські сили намагаються використовувати радіокеровані системи, зокрема безпілотні літальні апарати. Наприклад, оператори БпЛА здійснюють дистанційне мінування, а сапери розробляють або вдосконалюють саме сапери.

Таким чином відбувається співпраця різних спрямувань. Стосовно цього, як каже "Павук", у командування його батальйону є власне бачення.