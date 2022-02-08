Інтерв'ю з бойовиками: Ткаченко звинуватив Reuters у легітимізації тероризму

Олександр Ткаченко звинуватив журналістів у легітимізації терористів з окупованих територій України. Усе через інтерв'ю з ватажком проросійських бойовиків.

Так, журналісти Reuters записали інтерв'ю з бойовиком в окупованому Донецьку. Міністр культури та інформаційної політики зауважив, що цитувати терористів не буде, оскільки їхня риторика за 8 років війни не змінилась.

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Ткаченко наголосив, що оцінку бойовикам дасть суд або трибунал. Однак міністр має питання до журналістів, які, за його словами, легітимізують тероризм. Таким чином ЗМІ дали злочинцям майданчик для озвучування ідей Кремля.

Чи можуть журналісти відвідувати окуповані території

Ткаченко нагадав, що іноземний журналіст має право відвідати окуповані території, але робити це повинен виключно через українські пункти пропуску вздовж лінії розмежування. Інакший спосіб є порушенням законодавства України.

Бо перед тим, як їхати туди та писати, варто зважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити,

– наголосив Ткаченко.

Про яке інтерв'ю мовиться

Журналісти поговорили з ватажком так званої псевдореспубліки Денисом Пушиліним. У публікації вони навіть назвали бойовика "лідером сепаратистів".

В українському Міністерстві закордонних справ нагадали медійникам, що на Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація.

Текст поста Олександра Ткаченка:

Останнім часом серед іноземних ЗМІ з’являється все більше публікацій або інтерв’ю з так званими лідерами так званої республіки, яка визнана українською державою як терористичне угруповання. Інтерв’ю записано в окупованому Донецьку. Останній такий випадок трапився з Reuters – тому вирішив відреагувати.



Цитувати терористів я не збираюся, скажу лише, що їхня риторика за майже 8 років не змінилася і в двох словах виглядає як "Путін памагі". Але в мене питання не до бойовиків, оцінку діям яких дасть або суд, або трибунал, а до журналістів, які під соусом стандартів давати інформацію усіх сторін – легітимізують тероризм. Разом з тим, даючи злочинцям майданчик для озвучування ідей Кремля.



Це все у той час, коли лідери усього цивілізованого світу підтримують Україну в її прагненні до миру та територіальної цілісності.



Гадаю, час вкотре нагадати, що іноземний журналіст має право відвідати тимчасово окуповану територію. Але зробити це він повинен виключно через українські пункти пропуску вздовж лінії розмежування.



Перетин в інакший спосіб вважатиметься порушенням законодавства України та матиме відповідні санкції незалежно від того, журналіст якої країни його вчинив.



Бо перед тим, як їхати туди та писати, варто зважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити.