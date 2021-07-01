Розриваємо формат, – інтерв'ю з Гетманцевим про ризики податкової амністії та недовіру до влади

Уряд ініціював податкову амністію, яка спрямована на детінізацію грошей. Проте довкола її можливих наслідків досі тривають дискусії.

Помилки, які влада допускала протягом багатьох років, є однією з причин недовіри українців до відповідної ініціативи. Про завдання податкової амністії, її ризики та перезавантаження інституцій держави – в інтерв'ю розповів голова фінансового комітету Верховної Ради та депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Перша частина інтерв'ю Не можна бути багатим, якщо ти не сплачуєш податки, – ексклюзивне інтерв'ю з Гетманцевим

Про податкову амністію

Ви, як я розумію, порахували, що на руках людей приблизно 50 мільярдів доларів. Ви розраховуєте, що за допомогою податкової амністії приблизно половину з цих грошей ви виведете з тіні? На скільки грошей ви розраховуєте – це перше запитання. І друге – головна ідея податкової амністії в тому, що люди мають довіряти владі, щоб вони дістали ці гроші з-під матраців чи повернули з офшорів. Звідки у вас впевненість, що люди вам повірять?

Люди повинні повірити в можливість. От про що податкова амністія? Це ж не про ревізію вашого майна. Скажімо, якщо у вас є будівля, придбана колись за нелегальні гроші, ніхто не прийде до вас і не запитає: "А звідки у вас були гроші колись на придбання цієї будівлі?". Такого не буде в принципі, воно навіть теоретично неможливо.

Це про вашу можливість у майбутньому, коли ви будете класти гроші на рахунок, намагатись придбати будівлю, автомобіль, будь-що дороге – вас можуть запитати про це. І я вам з впевненістю кажу, що вас запитають, за певний період: "А звідки у вас ці гроші?", оскільки про це питають зараз в Європі. І це також елемент цивілізації. Це та ж сама природа, що у РРО й в антиолігархічної політики. Це все пов'язано між собою.

Наразі у Європі ви навіть не можете євро покласти на рахунок, якщо воно "чорне" – якщо не можете пояснити, звідки воно. І тоді, якщо вас запитають, дістанете декларацію і скажете: "Держава дала можливість, я задекларував, сплатив 5% і ці гроші в мене є" – і ніяких жодних питань до вас більше щодо походження коштів не буде. Тому це про можливість.

Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео 24 каналу

Я правильно розумію – зараз будь-яку людину після того, як оголосять цю амністію чи через якийсь час, зможуть запитати про те, звідки в неї були гроші на купівлю квартири, зокрема. Якщо, наприклад, прийти за кредитом в банк, принести, як заставу документи на будинок, то спитають, звідки він?

Вже зараз можуть спитати. Якщо ви робите операцію більше, ніж на 400 тисяч гривень, то вже можуть спитати і питають.

Треба чимось підтверджувати?

Тоді треба підтверджувати деклараціями, довідками про те, що ви отримали ці гроші, наприклад, в податковій. Сьогодні банки в межах фінансового моніторингу можуть ставити такі питання. Можливість така буде лише розширюватись. Ніхто не буде запитувати про те майно, яке вже є в людини. Але якщо людина в майбутньому захоче щось придбати, тоді, можливо, в неї запитають, звідки ці гроші. Другого шансу пройти амністію вже не буде.

Наприклад, у людини є 20 тисяч доларів. Через 3 роки вона прийде в автосалон, щоб купити собі автомобіль. Її можуть спитати, звідки у вас ці гроші?

Якщо вона ці 20 тисяч доларів отримала легально зі сплатою податків?

Якщо, наприклад, людина все життя отримувала зарплату в конверті і все життя збирала собі долари.

Так, можуть запитати. Якщо ми зараз говоримо про 20 тисяч, то в межах податкової амністії 400 тисяч гривень вважається амністованими автоматично. Тому 20 тисяч доларів – це некоректний приклад, інша справа – 50 тисяч доларів. В тому випадку так, якщо людина отримувала ці гроші з ухиленням від оподаткування, а потім захоче їх витратити на щось, в неї можуть запитати.

15 червня Верховна Рада схвалила законопроєкт №5153 – податкову амністію. Відповідний проєкт передбачає проведення добровільного декларування активів, натомість в декларації буде не потрібно вказувати інформацію щодо джерел походження задекларованих активів.

То в будь-якої людини, у якої зараз є умовні 50 тисяч доларів в банку чи ще десь, походження яких вона не може нічим підтвердити, до неї можуть бути питання через 3 роки, якщо вона не скористається амністією?

Я не виключаю цього.

Про недовіру до амністії капіталів

Чому ви вважаєте, що це має спрацювати? Чому люди мають вам повірити?

По-перше, ми говоримо про те, що з 2022 року запрацюють певні механізми, які відкриють активи наших співгромадян, які є за кордоном. Це називається угода про автоматичний обмін податковою інформацією. Ми будемо отримувати, як держава, від понад 100 держав світу інформацію про активи наших громадян, наших податкових резидентів закордоном, й так само будемо передавати іншим державам інформацію про їхніх резидентів в Україні.

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Запрацює правила AntiBEPS – це якраз той антиофшорний закон. Ми вже маємо певні інструменти фінансового моніторингу. Я не виключаю того, що вони не будуть розвиватись. І міністр фінансів Марченко це вже, до речі, анонсував. Те, що він подасть до Верховної Ради законопроєкт про наділення податкових органів повноваженнями ставити це запитання, про яке я тільки що говорив.

Це ви зараз викликаєте недовіру в людей? Погрожуєте?

Я не погрожую абсолютно, я просто попереджаю про те, що Україна рухається в бік фінансової транспарентності. Хочемо ми цього чи не хочемо – ми є частиною світу. Ми не можемо закрити кордони і почувати себе автономно. Щодо довіри до влади – це закон президента. Президент є політиком, якому довіряють найбільше з усіх інших політиків, з великими відривом. Наша традиційна недовіра до влади, власне її причини – це поведінка самої влади, яка таку недовіру створювала протягом 30 років, а до того ще 70 років, до цих 30.



Данило Гетманцев: "Вже маємо певні інструменти фінансового моніторингу" / Фото LIGA.net

Ви теж досить дурниць наробили за ці 2 роки.

Я ж про 30 (років – 24 канал) кажу, я ж не кажу 28.

Ви так кажете, ніби про попередників…

Я кажу про 30 років, я розумію, що ми теж робили певні помилки. Я не виключаю те, що ці помилки треба виправляти і не допускати їх у майбутньому. Тому ще раз – людина повинна зрозуміти, що вона несе відповідальність насамперед перед собою, своїми дітьми, своєю сім'єю. І якщо в неї буде відповідний документ про легальність походження коштів, повірте мені, 5% – це дуже невеликий відсоток, який треба за це сплатити.

Про умови легалізації статків

У вашому оточенні, хтось з членів вашої родини, наприклад, ваша мама керує великим туристичним бізнесом – скористається хтось цим правом?

Я буду рекомендувати тим, хто має право брати участь у амністії, і якщо такі відповідні гроші є – скористатись. Я не можу скористатися податковою амністією, мені заборонено прямо законом, як чиновнику.

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А дружині вашій, наприклад?

Дружині моїй не заборонено, але в неї нема грошей, які б вона легалізувала.

Але фактично ця норма таки пройшла. Тобто дружина будь-якого політика чи посадовця зможе легалізувати сімейні статки? Бо було ж питання в тому, що на чиновників чи посадовців, які мають теоретично доступ до умовних схем, це буде способом легалізувати гроші.

Заборонено брати участь чиновникам, які були чиновниками з 2005 року. Тобто ті, хто зараз є і ті, хто були раніше – їхнім родичам не заборонено.

Тобто все, що записано на дружину, можна через амністію легалізувати?

Теоретично, так, але я не радив би це робити, бо автоматично у цьому випадку вмикатиметься відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, бо чиновник повинен був задекларувати не тільки свої статки, а й статки своїх родичів.

Податкова амністія звільняє тільки від відповідальності за ухилення від оподаткування, а від відповідальності за корупційні правопорушення не звільняє. Тому що тут краще для чиновника, я б замислився. Але так, дійсно, родичі чиновника далекі родичі, наприклад, які не мають з ним спільного побуту і не ведуть спільного господарства, можуть без будь-яких обмежень скористатися податковою амністією.



Данило Гетманцев розповів, хто може скористатись податковою амністією / Фото пресслужби "Слуги народу"

Ми всі жили у певному форматі взаємовідносин суспільство – держава. Держава крала, суспільство ухилялося від оподаткування. Ми розриваємо цей формат, ми руйнуємо ці норми, абсолютно дефективний суспільний договір між людьми та державою.

Ми хочемо, щоб все було прозоро, хочемо дати можливість всім почати з чистого аркуша своє фінансове життя і на це спрямована податкова амністія.

Це є першим завданням податкової амністії. І тут питання не довіри, а питання про те, як ти себе мислиш у цьому світі, як ти себе мислиш через 5 років, своїх дітей через 5 років і чи відповідаєш ти за свою долю, чи не відповідаєш, от і все.

Друге – це питання, а чи не втрачають твої гроші, які є під матрацом, кожного дня свою вартість, чи не краще їх вкласти чи в цінні папери, державні – до речі, дуже рекомендую державні цінні папери, вони наддохідні є сьогодні – чи на депозит в банк покласти, чи в бізнес покласти врешті-решт, аби вони приносили тобі щодня дохід і не втрачали свою вартість, аніж тримати їх під матрацом.

Ви кажете, ви хочете змінити систему. У нас досі не перезавантажена судова система. Щоб це сталось пройде ще, мабуть, багато років. Навіть зашкварений ОАСК ви ніяк не можете ліквідувати і до кінця цієї сесії не ліквідуєте, я так розумію. Як ви зміните правила? Ви зробите одну амністію, потім буде як в Аргентині – 6 амністій, головною метою було наповнити бюджет щоразу, коли вони переживали кризу.

Ми говоримо з вами про певні амністії як в Аргентині, так і в Індонезії, які були успішними та проводились якраз в той період, який є сьогодні в Україні.

29 червня 2021 року народні депутати схвалили законопроєкт, який передбачає порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Відповідне рішення вже назвали запуском судової реформи.

Потім амністію перестали називати амністією, настільки себе це слово дискредитувало...