Ексклюзивне інтерв'ю Лани Зеркаль на 24 каналі: пряма трансляція

Весь світ очікує на зустріч американського президента Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіна. Вона відбудеться 16 червня у Женеві. Однією з тем розмови може стати й Україна.

Чого очікувати від зустрічі Байдена з Путіним розповість колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль в інтерв'ю програми "Перехресний допит". Пряма трансляція відбудеться на ютуб-каналі 24 каналу 4 червня о 20:00.

До слова Тема України може порушуватись, – Кремль про зустріч Путіна та Байдена

Обговоримо також ситуацію з "Північним потоком-2". Адже у вересні 2021 року мають пройти вибори до Бундестагу, які можуть суттєво змінити політичний розкладу у Німеччині і чи вдасться до цього часу росіянам добудувати скандальний газопровід – питання.

Окрім цього, Зеркаль пояснить, чому пішла з "Нафтогазу" і як це відіб'ється на позиціях України на зовнішній арені.

Ви можете залишати свої питання Лані Зеркаль в чаті прямої трансляції і ми обов'язково озвучимо їх в ефірі. Не пропустіть!

Дивіться пряму трансляцію з Ланою Зеркаль на 24 каналі: