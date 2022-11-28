"Як не маєте проблем з українцями, чому вбиваєте": журналістка поставила на місце посла Росії

Російський посол у Великій Британії Андрій Келін дав інтерв'ю BBC про війну в Україні. Журналістка рознесла його пропаганду різкими питаннями. Мовилось про переговори, застосування "ядерки" та воєнні злочини Росії.

Так, Келін намагався вести розмову за методичками російської пропаганди, але журналістка Вікторія Дербішир не дала йому це зробити. Інтерв'ю вийшло кілька днів тому, однак продовжує захоплювати мережу.

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Журналістка рознесла пропаганду росіянина

Келін розповідав про "боротьбу проти всього російського". Мовляв, українське законодавство дискримінує російськомовне населення. Дербішир одразу наголосила, що такого немає.

Крім того, журналістка зазначила, що розмовляла з багатьма українцями після 24 лютого. Усі наголошували, що ніякого "визволення", як розповідають загарбники, не хотіли. Посол на це сказав, мовляв, "ми й не намагались визволити Україну. У нас з українським народом проблем немає". Тоді журналістка розбила його тезу зворотним питанням.

Якщо у вас немає проблем з українським народом, чому ви тоді масово їх вбиваєте?

– наголосила Дербішир.

Той одразу ж почав брехати, мовляв, цивільних не вбивають. Хоча, лише за офіційними даними, від 24 лютого росіяни вбили понад 6 тисяч мирних жителів. Справжні цифри можуть перевищувати десятки тисяч людей.

Журналістка розбила російську пропаганду: відео

Росії не можна вірити щодо "ядерки"

Посол став розповідати, що Росія не буде застосовувати ядерну зброю у цій війні. Однак журналістка запитала, як можна вірити Келіну, коли у лютому він говорив про відведення російських військ з Білорусі, а через кілька днів вони вторгнулись в Україну.

Далі Келін бідкався, нібито "Київ – впертий, не хоче переговорів", а війна має перемовинами закінчувалась. Дербішир пояснила дипломату, як має закінчитись війна.

Якби ви вийшли з України, війна б закінчилась,

– наголосила журналістка.

Правда муляє очі

Далі послу зачитали список воєнних злочинів, скоєних російськими військовими. У ньому були звірства з Бучі, Києва тощо.

Дипломат натомість сказав, що докази таких злочинів можна знайти в інтернеті. Мовляв, це не дискусія, бо так говорити можна "про що завгодно". Дербішир продовжила, але Келін й далі відвертався, адекватної відповіді посол так і не знайшов.

Журналістка прямо запитала, чи погоджується посол з тим, що російські війська вчинили воєнні злочини? Він знову став тікати від відповіді. Сказав, нібито "інша сторона робить те саме".

Син не воює, бо "дорослий"

Дербішир згадала про сина Келіна. Вона запитала, чи він воює. Дипломат відповів, що ні, й додав – його син вже дорослий.

Мій син уже дорослий. Він має сім'ю. Він не воює в Україні,

– сказав Келін.

Чому не воює син Келіна: відео

Його запитали, як би він почувався, якби син був на передовій, дипломат зазначив, що не бачить такої можливості, бо той ніколи не вчився на військового. Однак поспішно додав, буцімто його сина можуть призвати на війну, але не зараз.

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