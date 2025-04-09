Сирський відповів, яку роль наразі відіграє військова підтримка партнерів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Україна дедалі більше посилює незалежність у сфері виробництва зброї та інновацій. Він вважає, що допомога США зараз вже не відіграє вирішальну роль.

Якщо США припинять підтримку України, то на думку Сирського, це не означатиме програш війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського для LB.ua.

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Чи можуть партнери змінити стратегічну обстановку на фронті

Сирський зазначив, що підтримка партнерів є вирішальною. Особливо це стосується Сполучених Штатів, яка наразі зменшилася. Провідну роль тепер відіграють партнери у Європі.

Втім, Україна також намагається збільшити виробництво власної зброї та розробляти нові види озброєнь.

Але ж ми повинні розраховувати й на власні сили. І ми маємо успіхи у виробництві артилерії. Доволі суттєві успіхи в РЕБі. Ми прогресуємо – уже партнери вивчають наш досвід. БпЛА, знову ж таки. Стільки моделей, типів різних БпЛА, які вражають противника і на тактичному, і на оперативному, і на стратегічному рівні,

– зазначив Сирський.

Він також вважає, що теоретична повна зупинка американської підтримки зі збереженням європейської не означатиме, що Україна не втримається на плаву.

Він також зазначив, що за останній рік власне українське виробництво значно збільшилося і подібний ріст очікується і цього року.