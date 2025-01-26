Аварія в Балтійському морі: пошкоджено важливий оптоволоконний кабель
- У Балтійському морі пошкоджено оптоволоконний кабель між Латвією та Швецією, ймовірно, через зовнішній вплив.
- Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня скликала засідання для розслідування, співпрацюючи з НАТО та країнами регіону.
У Балтійському морі пошкодили оптоволоконний кабель, що з'єднує Латвію та Швецію. Кабель лежить на глибині понад 50 метрів, а характер пошкоджень, ймовірно, пов'язаний із зовнішнім впливом.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на LSM. Пошкодження підводного оптоволоконного кабелю Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) сталося 26 січня на глибині понад 50 метрів.
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Пошкодження кабелю на глибині 50 метрів
Система моніторингу LVRTC зафіксувала перебої в передачі даних між Вентспілсом (Латвія) і Готландом (Швеція), повідомляє LSM.
За попередньою інформацією, причиною аварії став зовнішній вплив. А характер несправності та ступінь пошкодження можна буде встановити лише після початку ремонтних робіт, зазначають представники LVRTC.
Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня вже скликала засідання з відповідальними міністрами та керівниками служб.
Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з’ясувати обставини і розслідувати подію,
– написала вона.
До слова, це вже не перший випадок пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі. У листопаді 2024 року аналогічні інциденти сталися між Литвою та Швецією, а також Фінляндією та Німеччиною. За даними CNN, це може бути пов’язано з посиленням російської військової активності в регіоні.