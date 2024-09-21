До посольства Росії в Канаді довелося викликати саперів: що там сталося

На територію посольства Росії в Оттаві кинули підозрілі предмети.

Саме через це на місце події прибули сапери для розслідування ситуації, про це пише CBC News.

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До будівлі посольства Росії у Канаді підкинули підозрілі предмети

В п'ятницю, 20 вересня, до російського посольства викликали підрозділ із розмінування поліції Оттави після того, як хтось жбурнув через паркан невідомі предмети.

Співробітники посольства повідомили про інцидент правоохоронців. З огляду на нинішнє міжнародне напруження й невстановлену природу об'єктів, у поліції поставилися до інциденту з великою обережністю.

На поширених фото видно, як спеціальний саперний робот пересувається по території посольства із загорнутим у поліетиленовий пакет предметом, схожим на мобільний телефон.

У поліції заявили, що вилучили предмети без інцидентів, але не підтвердили, що саме це було.

Приблизно через 3 години правоохоронці завершили роботу біля посольства й розпочали розслідування. Там додали, що загрози громадській безпеці наразі немає.