Російський СУ-35 агресивно маневрував біля французького БпЛА: оприлюднили відео інциденту

У неділю, 2 березня, в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор'ям стався інцидент за участі російського Су-35. Він виконав небезпечні маневри біля французького розвідувального безпілотника Reaper.

Про це 4 березня повідомив у Х міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, опублікувавши відео польоту, передає 24 Канал. Винищувач міг спровокувати втрату управління дроном.

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Що відомо про російську провокацію

На думку міністра, подібні "навмисні, непрофесійні та агресивні дії" є неприйнятними в міжнародному просторі.

Три послідовних близьких прольоти могли призвести до втрати контролю над безпілотником, що свідчить про бажання обмежити вільний повітряний рух у спільному повітряному просторі,

– заявив Лекорню.

Він також додав, що Франція продовжуватиме вживати заходів для захисту свободи навігації в міжнародних повітряних і морських просторах.

Лекорню показав інцидент із російським СУ-35: дивіться відео

До слова, раніше 24 Канал повідомляв, що Росія могла просити США відновити пряме авіасполучення та повернути конфісковане майно на переговорах у Стамбулі. Після цієї новини акції російського Аерофлоту зросли на 3,8%.