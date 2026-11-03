"Поліз на дерево, впав туди": голова Нацгвардії про інцидент із підлітком під Києвом

У Петропавлівській Борщагівці під час сутичок 2 листопада біля будинку опинився 14-річний хлопець. Голова Нацгвардії Півненко заявив, що підлітка затягнули всередину, аби вберегти від каміння.

Про це він сказав у відповідь на питання журналістів. Подробиці передає 24 Канал.

Як підліток опинився на території будинку?

За словами Півненка, неповнолітній потрапив на закриту територію випадково, коли намагався спостерігати за подіями з висоти.

За словами командувача, хлопець злякався військових одразу після свого несподіваного падіння з дерева.

Він серйозна людина, поліз на дерево, впав туди. А там, знаєте, у нас усі бородаті, гарні хлопці. Перелякалася людина. Його, звісно, затягнули, щоб не закидали камінням,

– сказав Півненко.

Військові пояснили, що намагалися оперативно убезпечити хлопця від агресивних дій натовпу, який зібрався під парканом. Згодом неповнолітнього благополучно вивели за межі прибудинкової території та передали родичам.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сутички біля будівлі у Петропавлівській Борщагівці. Тоді голова Нацгвардії спростував чутки про заручників і повідомив, що в приміщенні перебували військовослужбовці, серед яких були й бійці після самовільного залишення частини.

Питання викликає також особа "медикині", яка перебувала на місці подій. Через підозри щодо її діяльності жінку затримали.

Була інформація про те, що вона напередодні проводила розвідку території. Заступник голови СБУ Іван Рудницький зазначив, що фігурантка діяла за попереднім планом і намагалася викрасти бійця СЗЧ.