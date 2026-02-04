Після російського обстрілу в небі з’явився дивний слід: льотчик-інструктор пояснив, що це було

Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети замість крилатих. Інверсійний слід і кругові маневри ракети є звичним явищем, що виникають через високу вологість повітря на висотах понад 8 кілометрів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що це відбувається через щільність і вологість повітря, якщо ракета летить на великих висотах.

Що означає інверсійний слід ракети та коли його видно?

Нічого страшного в цьому немає. Це означає, що ракета летіла на тих висотах, де її легко збивати. Крилаті ракети – дозвукові, тому вони хороша ціль для наших винищувачів і зенітно-ракетних комплексів,

– сказав Світан.

Маневри ракета виконує залежно від закладеної програми. При втраті зв'язку ракета виконує маневр до його відновлення, після чого отримує сигнали від супутників, визначає курс і висоту, а потім виходить на ціль. Тобто такі кругові маневри або закладені в програму польоту, або виконуються автоматично для відновлення орієнтування.

У тактиці росіян відбулися зміни – кількість ракет збільшилася при використанні близько 500 дронів, причому зростання відбулося саме через балістику.

Застосовувалися балістичні, квазібалістичні ракети "Іскандер", "Циркон" та надзвукові Х-22 і Х-32, але вони неточні й добре збиваються протибалістичними комплексами – навіть складні Х-32 почали успішно перехоплювати у великих кількостях.

Наскільки небезпечною є балістична перевага Росії?

"Росіяни почали масово використовувати балістичні ракети, що свідчить про обережність щодо крилатих ракет. Це пов'язано з неможливістю масового використання стратегічних бомбардувальників – їх потрібно перебазовувати ближче до України, а це створює проблеми із забезпеченням та безпекою", – пояснив Світан.

Крилаті ракети складно використовувати взимку через перепади температур, обмерзання, хмарність та опади, а балістичні ракети практично не залежать від погодних умов.

Росія також розуміє, що українська ППО досить щільна й розгорнута непогано, але відсутність фронтової ППО дозволяє російським повітряним цілям заходити на українську територію.

Україна не має достатньо засобів протибалістичної оборони та жодної балістичної ракети для дзеркальних ударів по Москві. Якби Україна мала хоча б кілька десятків балістичних ракет дальністю 500 кілометрів, росіяни побоювалися б бити по українській території.

Удари наносяться переважно по місцях компактного проживання цивільного населення – столиці та обласних центрах. Мета обстрілів – натиснути напередодні можливих переговорів, щоб примусити прийняти капітуляційні умови Москви. Це класична терористична тактика,

– зазначив Світан.

Що відомо про наслідки російських обстрілів?