Інвестбанкір Фурса сказав, що буде з курсом найближчим часом

Національний банк України наразі не відпустив курс. Це – фейк, який створили для спекуляцій на "чорному ринку" ті, кому це було вигідно.

Насправді ж курс залишається зафіксованим Національним банком України. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Зазначимо, що ще 24 лютого Нацбанк зафіксував офіційний курс долара на рівні 29,25 гривні. На думку Фурси, найближчим часом він залишатиметься на такому рівні.

Фурса припустив, яким буде курс

За словами інвестиційного банкіра, відпускати курс ніхто поки не буде, бо для української економіки зараз важливо, аби заходив критичний імпорт.

Крім того, як зауважив експерт, через хитку ситуацію із війною, а також складну емоційну ситуацію серед українців, курс міг би у будь-який момент змінитись. Саме тому його й зафіксував НБУ.

Коливання курсу справді відбулись, але лише на "чорному/сірому ринках". Як пояснив Фурса, це відбулось через те, що відповідні особи почали спекулювати на тому, нібито Нацбанк відпускає курс, вирвавши з контексту слова глави НБУ.

Це призвело до того, що курс з 33 зріс до 38 – 39. Але оскільки причин насправді не було, ситуація вже стабілізувалась на рівні приблизно 35 гривень за долар,

– резюмував Фурса.

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