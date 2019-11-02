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      Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун

      221
      Штрафи за перевезення дітей без автокрісла: чому це дійсно важливо
      Штрафи за перевезення дітей без автокрісла: чому це дійсно важливо / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада нарешті запровадила штрафи за перевезення дітей віком до 12 років без автокрісел. Тепер безвідповідальним батькам доведеться заплатити 510 грн, якщо такий випадок станеться вперше, якщо це повториться – 850 гривень.

      В Україні й раніше було заборонено перевозити дітей віком до 12 років та менше 145 см без автокрісел, але багато батьків нехтували цим правилом через відсутність штрафів. Хоча йдеться про життя їхніх дітей.

      Детальніше про законопроєкт: Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісла

      Щодня у світі близько 500 дітей гинуть в автомобільних катастрофах. А кожен 10-й травмований у ДТП в Україні – це дитина. Доведено, що дитячі автомобільні крісла зменшують ризик серйозної травми на 80% у порівнянні з дітьми, які пристебнуті в авто дорослим паском безпеки.

      Крім того, якщо правильно обрати крісло та надійно зафіксувати в ньому дитину, можна зберегти їй життя навіть у важкій аварії.

      Зверніть увагу, що крісло потрібно обрати правильно, відповідно до розмірів дитини. Зважайте на її зріст та вагу, а також запропонуйте дитині взяти участь у виборі – їй має бути комфортно під час тривалої подорожі.

      Обов'язково перевірте маркування та наявні документи. Якщо крісло вже раніше використовували, воно може бути пошкодженим. Адже навіть незначна аварія, деформує каркас, і таке крісло не гарантуватиме дитині абсолютної безпеки. Також пам'ятайте, що автокрісло має термін придатності – зазвичай 6 років.

      Як обрати крісло від Британської служби охорони здоров'я: https://bit.ly/2G4YWVW
      Гайд від ВООЗ про дитячі автовізки та паски безпеки: https://goo.gl/EzN1Dv

      Пристібайте дитину в атвокріслі завжди, коли саджаєте в машину – навіть, якщо плануєте їхати в магазин за рогом, школу в 500-метрах абощо.

      Автомобільне крісло – це не "викинуті на вітер гроші", це інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини. Пам'ятайте про це і привчайте дітей змалечку дотримуватися правил дорожнього руху та не забувайте й самі пристібатися паском безпеки.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини політики Діти і неповнолітні Верховна Рада Законодавство Публікації Штрафи Уляна Супрун
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