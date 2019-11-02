Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун

Верховна Рада нарешті запровадила штрафи за перевезення дітей віком до 12 років без автокрісел. Тепер безвідповідальним батькам доведеться заплатити 510 грн, якщо такий випадок станеться вперше, якщо це повториться – 850 гривень.

В Україні й раніше було заборонено перевозити дітей віком до 12 років та менше 145 см без автокрісел, але багато батьків нехтували цим правилом через відсутність штрафів. Хоча йдеться про життя їхніх дітей.

Детальніше про законопроєкт: Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Щодня у світі близько 500 дітей гинуть в автомобільних катастрофах. А кожен 10-й травмований у ДТП в Україні – це дитина. Доведено, що дитячі автомобільні крісла зменшують ризик серйозної травми на 80% у порівнянні з дітьми, які пристебнуті в авто дорослим паском безпеки.

Крім того, якщо правильно обрати крісло та надійно зафіксувати в ньому дитину, можна зберегти їй життя навіть у важкій аварії.