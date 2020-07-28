Достатнє фінансування електромереж змогло б зменшити наслідки аварії на комунальный ТЕЦ-5 й уникнути знеструмлення 3 районів столиці. Забезпечити таке фінансування може тільки впровадження стимулюючого тарифу для операторів системи розподілу за європейською моделлю.

Таку думку озвучив Олександр Візір, голова ГС "Розумні електромережі України" на сторінці у фейсбуці, коментуючи відео про втечу людей зі знеструмленого внаслідок аварії на теплоцентралі метро.

Мене вразили кадри сотень людей, що в темряві йдуть у знеструмленому тунелі метро, підсвічуючи під ноги телефоном. Це щастя, що не дійшло до паніки й жертв,

– пише експерт.

Енергоексперт стверджує, що аварія на ТЕЦ-5, що перебуває в комунальній власності КП "Київтеплоенерго" виникла через фізично застарілий масляний вимикач напругою 110 кіловат ще 1982 року виробництва.

Через те, що ТЕЦ-5 також є вузлом, який живить підстанції оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі й кілька районів міста, близько 7500 будинків та установ лишились без електропостачання, зокрема й станції метрополітену.

На думку Візіра, підстрахувати теплоцентраль в такій аварійній ситуації зміг би оператор системи розподілу м. Києва, який володіє підстанціями й резервними лініями. ДТЕК Київські електромережі спроєктував лінію 110 кіловат між ПС "Новокиївська" й "Московська". Дана лінія дозволила б автоматично перемкнути на інше джерело живлення споживачів.

Експерт стверджує, що в інвестпрограмі 2018 – 2019 років була реалізована 1 черга. Однак завершити роботу ОСР не може через недостаток фінансування. На реалізацію 2 черги необхідно ще 405 мільйонів гривень, які не можливо отримати за теперішнього тарифоутворення "Cost+".

Проте вартість проєкту фактично дорівнює вартості всієї інвестпрограми компанії на рік (тобто або одна підстанція, або всі інші капітальні інвестиції), що затверджується регулятором за застарілою методикою "Cost+". У ній ОСР не може реалізовувати такі масштабні проєкти, що конче потрібні місту,

– підкреслив голова спілки операторів систем розподілу.

На думку Олександра Візіра, якби в країні було запроваджено стимулююче тарифоутворення за європейським підходом (єдина база активів, ставка доходності на рівні WACC, як у більшості країн ЄС) – то інвестиції у мережі столиці щороку становили близько 1 мільярда гривень.

"А отже проєкт сучасної лінії і підстанції, що забезпечила б місто надійним електропостачання з'явився за пару років. Разом з тим компанія реалізовувала б менші за обсягом, але не менш важливі для міста проєкти – будівництво 20-30 кабельних ліній і десятка розподільчих пунктів на рік", – відзначає Візір.

Нагадаємо, раніше експертна рада при Міністерстві енергетики зазначила, що запровадження європейської моделі RAB-регулювання покращить якість електропостачання.