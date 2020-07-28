Достаточное финансирование электросетей смогло бы уменьшить последствия аварии на комунальные ТЭЦ-5 и избежать обесточивания 3 районов столицы. Обеспечить такое финансирование может только внедрение стимулирующего тарифа для операторов системы распределения по европейской модели.

Такое мнение озвучил Александр Визир, председатель ГС "Умные электросети Украины" на странице в Фейсбуке, комментируя видео о побеге людей из обесточенного в результате аварии на теплоцентрали метро.

Меня поразили кадры сотен людей, которые в темноте идут в обесточенном тоннеле метро, ​​подсвечивая под ноги телефоном. Это счастье, что не дошло до паники и жертв,

– пишет эксперт.

Энергоэксперт утверждает, что авария на ТЭЦ-5, находящейся в коммунальной собственности КП "Киевтеплоэнерго" возникла из-за физически устаревшего масляного выключателя с напряжением 110 киловатт еще в 1982 года производства.

Так что ТЭЦ-5 также является узлом, который питает подстанции оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети и несколько районов города, около 7500 домов и учреждений остались без электроснабжения, в том числе и станции метрополитена.

По мнению Визира, подстраховать теплоцентраль в такой аварийной ситуации смог бы оператор системы распределения г. Киева, который обладает подстанциями и резервными линиями. ДТЭК Киевские электросети спроектировал линию 110 киловатт между ПС "Новокиевская" и "Московская". Данная линия позволила бы автоматически переключить на другой источник питания потребителей.

Эксперт утверждает, что в инвестпрограмме 2018 – 2019 годов была реализована 1 очередь. Однако завершить работу ОСР не может из-за недостатка финансирования. На реализацию 2 очереди необходимо еще 405 миллионов гривен, которые невозможно получить при нынешнем тарифообразовании "Cost+".

Однако стоимость проекта фактически равна стоимости всей инвестпрограммы компании за год (то есть или одна подстанция, или все другие капитальные инвестиции), утверждается регулятором по устаревшей методике "Cost+". В ней ОСР не может реализовывать такие масштабные проекты, необходимые городу,

– подчеркнул председатель союза операторов систем распределения.

По мнению Александра Визира, если бы в стране было введено стимулирующее тарифообразование по европейскому подходу (единая база активов, ставка доходности на уровне WACC, как в большинстве стран ЕС) – это инвестиции в сети столицы ежегодно составляли около 1 миллиарда гривен.

"А значит проект современной линии и подстанции, которая обеспечила бы город надежным электроснабжением появился через пару лет. Вместе с тем компания реализовывала бы меньше по объему, но не менее важные для города проекты – строительство 20-30 кабельных линий и десятка распределительных пунктов в год", – отмечает Визир.

Напомним, ранее экспертный совет при Министерстве энергетики отметил, что введение европейской модели RAB-регулирования улучшит качество электроснабжения.