Інвестиції та трансформація усіх сфер: Шмигаль пояснив, навіщо Україні статус кандидата в ЄС

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що це – не подарунок, а те, що українці заробили своєю працею протягом останніх років.

Голова українського уряду зауважив, що остаточне рішення щодо статусу ухвалять на саміті ЄС. Він відбудеться 23 – 24 червня.

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ЄС не подарував Україні цей статус, – Шмигаль

Важливо розуміти, що ЄС не подарував Україні цей статус. За останні роки ми провели величезну роботу з реформування нашої країни. І хоча попереду ще довгий шлях, наші європейські партнери об’єктивно оцінили всі досягнення,

– пояснив прем'єр-міністр.

Шмигаль зауважив, що у Єврокомісії відзначили під час війни "дивовижний рівень інституційної сили, цілеспрямованість і спроможність функціонувати".

Що означатиме отримання статусу кандидата для України

Юридичне закріплення європейського майбутнього. Процес доєднання України до євроспільноти вже запущений, у Єврокомісії визнали, що вона відповідає більшості критеріїв.

Процес доєднання України до євроспільноти вже запущений, у Єврокомісії визнали, що вона відповідає більшості критеріїв. Трансформація всіх сфер. У цьому Україні допоможе Єврокомісія – своїми консультаціями.

У цьому Україні допоможе Єврокомісія – своїми консультаціями. Україна стане повноправним членом програм та ініціатив ЄС. Отже, офіційний Київ матиме голос у формуванні політики Євросоюзу.

Отже, офіційний Київ матиме голос у формуванні політики Євросоюзу. Привабливість для інвесторів. Бізнес-клімат в Україні наближатиметься до Євросоюзу. Проте для цього будуть потрібні гарантії, які з'являться після перемоги над Росією.

Бізнес-клімат в Україні наближатиметься до Євросоюзу. Проте для цього будуть потрібні гарантії, які з'являться після перемоги над Росією. Фінансова допомога. Її надають країнам-кандидатам – мовиться про гранти та інвестиції.

ЄС ставитиметься по-іншому до відбудови України

Шмигаль вважає, що, допомагаючи відбудовувати Україну після війни, Брюссель розглядатиме це як інвестиції у майбутнього члена ЄС, а не як просто допомогу країні третього світу.

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Єврокомісія схвалила надання Україні статусу кандидата:

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що умовою для цього є проведення низки важливих реформ. Україна вже імплементувала понад 70% стандартів та норм ЄС.

Проте досі є проблеми у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та олігархами.

Президент Зеленський привітав рішення ЄК і зазначив, що воно наблизить перемогу України.

Дивіться у відео про кандидатство у члени ЄС для України: