Інвестиційний кейс: як продаж групи компаній "Покровська" сприятиме розвитку регіону

У місті Покровськ на Донеччині нині реалізують успішний проєкт промислового розвитку. Як мовиться в сюжеті "5 каналу", позитивні зміни на підприємствах Покровської вугільної групи почалися після приєднання до Групи "Метінвест".

Зараз тут відкривають нові робочі місця, підвищують зарплати та соціальні гарантії, повідомляють журналісти. І це при тому, що шахтоуправління Покровське і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика – розташовані всього у 70 км від окупованого Донецька.

"Україна отримала чергового стратегічного інвестора для такої важливої галузі як вугільна… Наскільки нам відомо, є дуже серйозні плани інвестиційної програми у компанії "Метінвест". Якщо вдасться їх реалізувати вже протягом 2021 року, то кількість працівників може збільшитись на 1000 людей… Багато питань приділяється безпеці праці, професійному розвитку, навчанню працівників", – розповідає голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

У складі "Метінвесту" підприємства Покровської вугільної групи стають більш ефективними – модернізують виробництво та збільшують видобуток. Як результат – зменшується залежність від імпортного вугілля та розвивається економіка регіону, наголошують експерти.

У період 2018–2020 років обсяги виробництва рядового вугілля там були збільшені на 55%. Зараз у планах компанії "Метінвест" збільшити ще приблизно на 20%. Таким чином буде зростати виробництво, зростати продуктивність праці внаслідок впровадження нових технологій,

– пояснює Біленький.

За висновками вітчизняних аналітиків, угода підтверджує, що Україна посилює свою присутність у прифронтовому регіоні. Крім того, цей успішний кейс буде прикладом для інших інвесторів.