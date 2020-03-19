Акции Amazon выгодно покупать даже во время кризиса на фондовых рынках: мнение инвестора

Нестабильность на фондовом рынке заставляет многих инвесторов задуматься, в акции каких компаний следует вкладывать деньги.

Профессиональный инвестор Джим Крамер советует инвесторам покупать акции Amazon, ведь они продолжают быть выгодными даже в условиях коронавируса и лихорадки на биржах, пишет CNBC.

Мне нравится Amazon именно сейчас,

– отметил Крамер в эфире телепрограммы "Squawk on the Street" на CNBC.

В ходе обвала фондовых рынков акции Amazon снизились в цене более чем на 2%, а с 11 февраля, при достижении годового максимума стоимости – 2185 долларов за акцию, – примерно на 14%.

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По словам Крамера, ценные бумаги компании Джеффа Безоса на самом деле хорошо подходят для покупки во время экономических изменений, вызванных влиянием коронавируса.

Инвестор утверждает, из-за распространения вируса поведение потребителей меняется. В частности, вводятся карантинные мероприятия и многие люди просто остаются дома, чтобы снизить риски заболеть. Поэтому объемы онлайн-заказов могут увеличиться.



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Кроме того, Крамер считает, что Amazon "выиграет от снижения цен на нефть".

Несмотря на то, что инвестор рекомендует покупать акции Amazon, он предостерегает воздержаться от вложения денег в ценные бумаги американского продуктового ритейлера Walmart.

Кто такой Джим Крамер? Это американский инвестор, шоумен и эксперт фондового рынка. В прошлом занимал должность менеджера одного из хедж-фондов США. Он также известен своей деятельностью в качестве ведущего. В частности, имеет собственную программу "Mad money" на CNBC, а также является учредителем финансового веб-портала TheStreet.com. Кроме того, он пишет книги на тему фондового рынка и финансов.