Акции техкомпаний – выгодная инвестиция или финансовый пузырь: что говорят аналитики

Безумный рост цен на акции технологических компаний заставил инвесторов вновь вспомнить пузырь дот-комов. Однако аналитики Goldman Sachs, одной из крупнейших инвестиционных компаний, убеждены, что сравнивать нынешнюю ситуацией с кризисом 2000 года – неправильно.

В Goldman Sachs считают, что инвесторам нужно и дальше вкладывать средства в покупку акций техкомпаний, пишет Market Watch.

По данным FactSet, в течение последнего года ценные бумаги IT-фирм выросли в цене на 47,8%. Соотношение цены и заработка в технической группе находится на уровне 22%, что, по словам аналитиков, ниже предварительных прогнозов (31%).

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Также в Goldman Sachs утверждают, что одним из ключевых последствий такого технологического бума в период с конца 1990-х годов до начала 2000-х годов является низкая эффективность IT-брендов. Особенно это стало ощутимо в следующие пять лет после экономического кризиса 2000 года.

Эксперты Goldman Sachs опровергли недавние разговоры о том, что стремительный рост цены акций был сконцентрирован лишь в нескольких компаниях. На пятерку ценных бумаг из сферы IT приходится 12% длительной трехмесячной дивидендной отдачи. Сейчас этот коэффициент ниже, чем в предыдущие периоды резкого роста стоимости ценных бумаг, учитывая не только 2001 год, но и 2012, 1996 и 1991 годы.

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Таким образом, Goldman Sachs советует своим клиентам и дальше пополнять свои портфели акциями техкомпаний.

Аналитики рекомендуют "подвергнуться или скромной среде экономического роста (инвестиции в акции компаний, разрабатывающих программное обеспечение) или дальнейшему циклическому рикошету (вкладывать средства в компании, производящие техоборудование)". Кроме того, эксперты утверждают, что IT-сектор является хорошим фундаментом для инвесторов.

В Goldman Sachs отдают предпочтение компаниям из категории "Программное обеспечение и услуг". Эксперты предлагают 16 наименований в пределах этой категории, которые, по их мнению, обеспечат "высокий и стабильный рост продаж, а также торгуют акциями по разумной цене (См. табл. ниже).



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Что такое пузырь доткомов Это "экономический пузырь", существующий с 1995 года по 2001 год. Феномен образовался в результате стремительного роста акций американских интернет-компаний. Это вызвало настоящий бум в техиндустрии: начали появляться новые интернет-фирмы, старые предприятия переориентировались на онлайн-бизнес. На самом деле эти масштабные изменения оказались неэффективными. Большие суммы средств, вложенные в развитие новых направлений деятельности, были потрачены впустую, что привело к волне банкротств и резкого снижения индекса NASDAQ.