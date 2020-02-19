Alibaba будет предоставлять дешевые кредиты бизнесу, пострадавшему от коронавируса

Китайский интернет-гигант Alibaba выделит 2,89 млрд долларов, чтобы помочь компаниям, пострадавшим от нового коронавируса.

Китайская фирма будет предоставлять кредиты предприятиям, которые понесли материальные потери в результате распространения эпидемии, пишет PYMNTS.com. Эти средства Alibaba будет выделять через свой банк MYBank.

Также китайская компания создаст льготные условия специально для фирм, расположенных в провинции Хубэй – самом центре вспышки коронавируса. В частности, Alibaba выделит 10 млрд юаней в виде займов только для компаний в этом регионе. Предприятия, пострадавшие от коронавируса, смогут взять кредит на 90 дней под 0% и на год с 20-процентной скидкой.

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Власти Китая поощряют финансовые учреждения снижать процентные ставки и предлагать скидки компаниям, которые понесли потери от вспышки эпидемии.

Кроме предоставления денег в кредит, Alibaba снизит размер платы для продавцов онлайн-маркетплейса Tmall за пользование платформой. В частности, такой бонус будет действовать в течение первых шести месяцев 2020 года.

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Одна из самых дорогих технологических компаний КНР, Alibaba, столкнулась с самой большой проблемой за 20 лет своей деятельности. Так, на прошлой неделе, представители интернет-гиганта заявили, что коронавирус оказал негативное влияние на объем продаж компании. Ведь из-за распространения смертельного заболевания работники Alibaba вынуждены были оставаться дома. Поэтому доставки товаров, соответственно, не происходило.

В Китае люди вернулись на свои рабочие места в понедельник, 17 февраля.

Коронавирус: что стоит знать о заболевании Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайском коронавируса 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019»). По состоянию на 19 февраля 2020 в мире зарегистрировано 75 199 подтвержденных случаев заражения, из них 2012 – летальные. Выздоровели уже 14675 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.