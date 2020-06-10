Freedom Holding Corp. открывает новые инвестиционные возможности в Украине. В частности, американский холдинг объявил о завершении покупки 20% акций Украинской биржи.

Об этом сообщается в пресс-релизе Фридом Финанс Украина, дочерней компании Freedom Holding Corp. и профессионального участника украинского рынка акций.

Ранее, 3 июня 2020 года, участие холдинга в капитале Украинской биржи согласовала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. По словам председателя правления Украинской организации Артемия Ершова, то, что международные игроки интересуются украинским рынком говорит о его перспективности.

Профессиональные рекомендации: Куда лучше вкладывать деньги и что отличает грамотного инвестора: советы эксперта рынка

Генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил удобство торговой системы Украинской биржи, что, в свою очередь, упрощает процесс трейдинга.

Украинская биржа – это одна из ведущих площадок локального рынка акций и облигаций в Украине. Биржа стремится стать технологическим лидером на рынке заявок и операций РЕПО. Торговая система Украинской биржи удобна в использовании и позволяет украинским инвесторам экономить средства при инвестировании на рынке ценных бумаг благодаря интернет-трейдингу с участием "Фридом Финанс Украина",

– отметил Тимур Турлов.

Также гендиректор корпорации добавил, что участие холдинга в капитале Украинской биржи усилит конкурентоспособность Freedom Holding Corp в регионе.

Что известно об Украинской бирже? Основана в 2008 году, работу начала в марте 2009 года. Сегодня площадка обеспечивает торговлю широким спектром финансовых инструментов, таких как акции и облигации. В ближайшем будущем планирует открыть доступ к торгам фьючерсами и опционами. По итогам 2019 года, объем торгов на бирже составил 3,8 млрд гривен (примерно 144 млн долларов). Большая часть сделок пришлась на корпоративные (70%) и государственные (27,5%) облигации.

Генеральный директор "Фридом Финанс Украина" Марина Машковская подчеркнула важность участия Freedom Holding Corp. на украинском рынке.

Freedom Holding Corp. активно реализует стратегию развития в Украине. Для нас это очень важный этап, который в дальнейшем позволит реализовывать стратегические инвестиционные возможности для украинских инвесторов,

– утверждает Марина Машковская.

Актуально: Инвесторам в ОВГЗ больше не нужно платить военный сбор: подробно об изменениях

Также гендиректор "Фридом Финанс Украина" обозначила основные направления деятельности компании в Украине.

Фридом Финанс Украина планирует занять лидирующие позиции, как профессиональный торговец ценными бумагами на фондовом рынке Украины. Мы заинтересованы в развитии рынка, поддержке инфраструктуры, восстановлении срочных контрактов (фьючерсов) и других производных финансовых инструментов в Украине,

– отметила Марина Машковская.

Основные сведения о компании "Фридом Финанс Украина" Входит в состав холдинга Freedom Holding Corp. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). ООО "Фридом Финанс Украина" – первый и пока единственный участник фондового рынка Украины, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через Интернет.