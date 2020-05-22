Как компания-владелец TikTok стала дороже техгиганта IBM

Рыночная стоимость пекинской компании ByteDance, которая является владельцем мобильного приложения TikTok для распространения и просмотра коротких видео, превысила 100 млрд долларов. В результате размер капитализации китайской фирмы теперь больше, чем у корпорации IBM и топовых мировых финучреждений.

В течение последнего времени ByteDance продала часть своих акций в рамках нескольких сделок, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Согласно данным информагентства, в ходе некоторых из соглашений китайскую компанию оценили в 140 млрд долларов.

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В апреле долю в ByteDance приобрела группа инвесторов во главе с фондом Tiger Global Management. В числе участников этой группы были японский банк Softbank и американский венчурный фонд Sequoia Capital. До такого стремительного роста рыночной капитализации владельца TikTok, его стоимость составляла 75 млрд долларов. Именно так оценили инвесторы китайскую компанию два года назад во время одного из раундов финансирования.

Нынешняя стоимость ByteDance может конкурировать с такими финансовыми и технологическими корпорациями, как банк HSBC и производителем чипов IBM. Например, последняя стоит 107,77 млрд долларов по состоянию на 21 мая 2020 года. На китайском рынке рыночная капитализация компании в 140 млрд долларов приблизилась к уровню интернет-гигантов Tencent и Alibaba.

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Не TikTok единым

Одной из основных причин такого стремительного роста стоимости ByteDance является популярность сервиса TikTok. Кроме этой платформы, компании принадлежит:

приложение Douyin , которое еще называют китайским аналогом TikTok;

, которое еще называют китайским аналогом TikTok; сервис новостей и информационного контента Toutiao.

Недавно должность генерального директора TikTok и исполнительного директора ByteDance занял Кевин Майер. До этого он 25 лет работал в Disney руководителем стриминговых сервисов компании.