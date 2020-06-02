Во вторник, 2 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли. Рынки ждут встречи ОПЕК+ и того, согласятся ли основные страны-экспортеры сырья продолжить и дальше снижать объемы добычи, чтобы поднять цены на нефть.

Согласно данным Investing.com, нефть Brent подорожала на 0,3% (0,12 доллара), достигнув 36,44 доллара за баррель. Фьючерсы за июль на нефть WTI тоже поднялись на 0,3% (0,9 доллара) - до 35,53 доллара за баррель.

Цена нефти марки Brent удвоилось за последние шесть недель благодаря сокращению объемов добычи и поставок странами ОПЕК и ее союзниками, среди которых Россия. Несмотря на это, стоимость сырья в целом снизилась примерно на 40%.

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Новая встреча ОПЕК+: что должны решить участники

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность и дальше продолжить действие предыдущего соглашения о снижении объемов добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на июль и август. По предварительным условиям договоренности, она охватывала лишь два месяца – май и июнь. Поэтому во время онлайн-встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг, 4 июня, страны-участницы организации должны решить этот вопрос.

Пока нынешние обязательства по договору ОПЕК+ придерживаются все участники, и если это продолжится, то цены на нефть могут вырасти еще больше,

– отметил Стивен Иннес, главный стратег по рынкам AxiCorp.

Напомним, согласно договору ОПЕК+, принятому в апреле, с июля по декабрь этого года страны-экспортеры нефти должны снизить добычу на 7,7 млн баррелей в сутки. Однако Саудовская Аравия предлагает продлить еще на несколько месяцев рекордное сокращение объемов на 9,7 млн баррелей в сутки.

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Снижение запасов нефти и противостояние США и Китая

Запасы сырой нефти в Кушинге (штат Оклахома, США), крупнейшем хранилище в мире, упали до 54,3 млн баррелей на прошлой неделе, закончившейся 29 мая. Благодаря снижению запасов сырья также удается поддерживать цены.

Однако из-за напряжения в торговых отношениях Китая и США через закон о нацбезопасности касательно Гонконга, принятому Пекином в четверг, 28 мая, цены на нефть демонстрировали негативную динамику в начале этой недели.