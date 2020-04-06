Цены на акции растут, нефть продолжает дешеветь: что происходит на финансовых рынках

Неделя началась для азиатских фондовых рынков ростом на фоне снижения смертности от коронавируса в Европе. Однако цены на нефть вновь снижаются.

Стоимость нефти начала опускаться после того, как Саудовская Аравия и Россия перенесли встречу относительно вопроса сокращения добычи сырья с понедельника, 6 апреля, на четверг, 9 апреля, пишет Лига.Бизнес.

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Как изменились основные фондовые индексы:

Базовый биржевой показатель Австралии вырос на 3,3%.

вырос на 3,3%. Японский Nikkei увеличился на 2,4%.

увеличился на 2,4%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 2,1%.

поднялся на 2,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,9.

вырос на 0,9. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за исключением Японии вырос на 1%. Это стало лучшим его результатом за всю неделю.

за исключением Японии вырос на 1%. Это стало лучшим его результатом за всю неделю. Фьючерсы на британский FTSE увеличились на 1,7%.

увеличились на 1,7%. Индекс акций крупнейших компании Европы Eurostoxx 50 поднялся на 2,6%.

поднялся на 2,6%. Фьючерсы на американские акции тоже подорожали. Их рост составляет 3,2%. Ключевые фондовые индексы США начали расти после заявления президента Дональда Трампа о том, что кризис коронавируса "выравнивается".

По словам аналитика Национального банка Австралии Тапаса Стриклэнда, внимание финансовых рынков сейчас полностью сосредоточено на способах выхода стран из карантина. Кроме того, при снижении темпов распространения коронавируса важно продумать, как ослаблять ограничительные меры, чтобы не началась вторая волна вспышки заболевания.

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Курсы валют

На валютных рынках упал курс фунта стерлингов. Это произошло после сообщения о госпитализации премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ухудшения состояния. Напомним, 10 дней назад в политика подтвердился положительный тест на коронавирус.

Так, в начале торгов фунт стерлингов снизился на 0,4%, достигнув 1,2222 доллара. Однако позже он вырос до 1,2238 доллара.

Относительно других валют, то доллар поднялся на 0,4% по отношению к иене, достигнув 108,93 доллара за иену. Курс евро почти не изменился – составляет 1,1 доллара. Австралийский доллар вырос на 3% – до 0,6 доллара США.

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Цены на нефть

Стоимость нефти эталонных марок снизилась вследствие переноса встречи ОПЕК+. Также в участников рынка не утихают опасения относительно слишком высоких объемов нефтедобычи.

В частности, цена на нефть Brent упала почти на 3% – до 31,14 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI снизилась на 4,4%, достигнув 27,09 доллара за баррель. По состоянию на утро понедельника, 8:18 по киевскому времени, Brent торговалась по 33,45 доллара за баррель, а WTI – по 27,31 доллара за баррель.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 6 апреля 2020 в мире зарегистрировано 1 276 302 подтвержденных случаев заражения, из них 69 527 – закончились смертью. Выздоровели уже 264 048 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 1319 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 28 – летальные, а 28 пациентов выздоровели.