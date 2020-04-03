Цены на нефть эталонных марок резко упали: Brent подешевела сразу на 10 долларов

В пятницу, 3 апреля, на момент открытия торгов цены на нефть снова начали снижаться. Это произошло несмотря на то, что начиная с 31 марта стоимость сырья с каждым днем ​​росла.

Цены на нефть упали на фоне сообщений о том, что Россия и Саудовская Аравия, все-таки начнут переговоры по решению ценового вопроса, пишет Лига.Бизнес.

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По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, стоимость Brent снизилась на 4,7%, достигнув 28,5 доллара за баррель. Нефть WTI торговалась ниже на 5,8% – по 23,8 доллара за баррель.

Накануне стоимость сырья эталонных марок резко возросла. В частности, Brent поднялась в цене с 26 долларов до 36 долларов, а баррель WTI – с 20 долларов до 27 долларов.

Стоимость сырья увеличилась после заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии об уменьшении объемов добычи нефти. Также лидер Соединенных Штатов поднял вопрос "ценовой войны" между РФ и Саудовской Аравией. Так, Эр-Рияд увеличил объемы поставок сырой нефти до рекордных 12 млн баррелей.

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По словам аналитиков ING, Саудовская Аравия все еще не готова уступить в ценовой войне. Россияне, в свою очередь, утверждали, что не будут увеличивать объемы нефтепроизводства, так как рынок очень переполнен.

В четверг, 2 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в течение нескольких дней должны договориться о прекращении "ценовой войны". Такой шаг должен стабилизировать рынок нефти: цены на сырье восстановят рост, а объемы добычи снизятся. Однако Саудовская Аравия в тот же день увеличила предложение нефти до более 12 млн баррелей в сутки.

Во вторник, 31 марта, закончил срок действия глобального пакета о сокращении нефтедобычи. Таким образом, ограничения на добычу сырья для стран-членов ОПЕК и ее партнеров были сняты.