Почему выгодно покупать акции Apple: мнение инвестора

В понедельник, 10 февраля, американский инвестор и шоумен Джим Крамер отметил 65-летний юбилей. В связи с этим, он поделился своими мыслями, почему выгодно покупать акции Apple.

Крамер проанализировал рост стоимости ценных бумаг американской корпорации в течение 2010-2020 годов, пишет CNBC. Инвестор убежден, что акции Apple нужно покупать с расчетом на длительную перспективу.

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Так, в 2010 году цена акций Apple составляла около 28 долларов за одну штуку. По состоянию на вторник, 11 Февраля 2020, стоимость ценных бумаг американской корпорации – более 321 доллар. На протяжении последних десяти лет акции техгиганта выросли более чем 1000%.

Давайте вернемся в прошлое на 10 лет. Тогда мне было 55 лет, а акции Apple торговались на уровне 28 долларов за штуку. Я хотел бы вкладывать деньги в ценные бумаги Apple в течение следующего десятилетия. И я это сделаю, - утверждает Крамер.

Сейчас Apple является одной из самых дорогих американских компаний. Ее рыночная капитализация составляет 1,4 трлн долларов. Другими фирмами, стоимость которых превышает 1 трлн долларов являются Amazon, Google и Microsoft.

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По прогнозам Крамера, акции Apple в течение следующего десятилетия могут достичь нового рекорда, сохранив тенденцию предыдущих 10 лет.

Это фантастически, что акции Apple стоят сегодня более 300 долларов. Возможно, через 10 лет мы получим другое число, которое будет восприниматься так же причудливо, – отметил Крамер.

Также Крамер заявил, что iPhone, который был впервые выпущен в 2007 году, сегодня является одним из самых популярных смартфонов. Это также могло повлиять на рост акций техгиганта.

Кроме того, Крамер повторил свои слова о том, что генеральный директор Apple Тим Кук действительно стал инноватором. В частности, он указал на успех смар-часов Apple Watch и беспроводных наушников Apple AirPods.

Кто такой Джим Крамер?

Американский инвестор, ведущий программы "Бешеные деньги" ( "Mad money") на СNBC. Также он автор колонок об инвестициях в различных изданиях. Крамер сыграл несколько эпизодических ролей в таких фильмах: "Железный человек" (2008 г.), "Уолл-стрит: деньги не спят" (2010 г.), "Игра на понижение" (2015) и другие.