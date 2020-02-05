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Для борьбы с коронавирусом: банк Китая выпустит специальные облигации

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Для борьбы с коронавирусом Китай выпустит облигации / GettyImages

Китайский банк развития планирует выпустить специальные летние облигации на сумму до 14,25 млрд юаней (около 2 миллиардов долларов). Таким образом привлекают дополнительные деньги для борьбы со смертельно опасным китайским коронавирусом.

Средства от продажи ценных бумаг будут направлены на борьбу с последствиями нового смертельного коронавируса, сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что срок погашения облигаций банка составит один год.

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Каким будет уровень процентной ставки таких ценных бумаг пока неизвестно. Кроме того, официального подтверждения информации про выпуск годовых облигаций финансовый регулятор не предоставил.

Отмечается, что власти Китая готовят план поддержки экономики страны в связи с распространением нового коронавируса. В частности, правительство обсуждает вопрос снижения целевого показателя экономического роста, запланированного на 2020 год, примерно на 6%.

Китайский банк развития – государственное учреждение, вкладывающее средства в развитие инвестиционных проектов в КНР и в других странах мира. Банк работает с 1994 года. Одним из инфраструктурных проектов, который финансировал Китайский банк развития, является крупнейшая гидроэлектростанция в мире, расположенная в провинции Хубэй (Китай).

Коронавирус – что это?
Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. Китайский коронавирус уже убил более 400 человек. По состоянию на 4 февраля 2020 года подтверждено более 20 000 случаев заболевания в Китае и 192 заграницей.

Теги: Коронавирус 2020 Китай Мировые биржи Банки Инвестиции Инвестиции
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