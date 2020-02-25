Фондовый рынок США обвалился вслед за Европой и Азией: что будет с акциями компаний
Опасения относительно возможного влияния коронавируса на экономику Европы, Азии и стран Ближнего Востока привели к резкому обвалу на фондовых рынках. В результате стремительно снизилась цена акций технологических компаний.
В частности, падение основных фондовых показателей в Европе и Азии привело к обвалу фондового рынка США, пишет Techcrunch.
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Как снизились ключевые фондовые индексы (данные по состоянию на понедельник, 24 февраля):
- Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,92% или 846,17 пункта.
- S&P 500 опустился на 2,73% (91,18 пункта).
- Nasdaq потерял 3,57% (336,69 пункта).
Снизилась на 2,98% стоимость акций SaaS-компаний. Ценные бумаги SaaS-компаний являются одними из самых дорогих на рынке. Поскольку их цена падает, это может стать причиной возникновения "бычьей тенденции" для этой категории ценных бумаг.
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Стоимость акций других компаний на фоне такого обвала на фондовом рынке тоже может снизиться.
В частности, могут пострадать предприятия, которые планируют обнародовать отчеты о прибыле на этой неделе (Square, HP, Box, Salesforce), или представить прогноз о доходах на 2020 год (Asana, Airbnb и др.)
Как известно, ни одна компания не любит сообщать новую информацию, когда рынки падают. Ведь тогда гораздо сложнее достичь прогнозируемого результата. Компании, которые отчитываются о своих доходах тоже могут пострадать от пессимистических оценок со стороны инвесторов и аудитории в целом.
Коронавирус и мировая экономика: как в Азии и Европе будут бороться с последствиями эпидемии
Напомним, понедельник, 24 февраля, начался не очень хорошо для фондовых рынков Европы, Азии и Ближнего Востока. Все ключевые индексы резко снизились, цена нефти тоже уменьшилась. Однако стоимость золота, наоборот, возросла.
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Экономисты надеются, что Китай предоставит основные показатели по стабильности темпов роста экономики страны уже до конца этой недели.
Однако, приняв во внимание все новости, связанные с влиянием коронавируса на мировую экономику, ситуация не выглядит "стабильной".
Президент Китая Си Цзиньпин заявил на выходных, что новый коронавирус имеет "относительно большое влияние на экономику и общество". По его словам, правительство КНР уже принимает меры для минимизации убытков для бизнеса.
Между тем в Европе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что организация готова сосредоточить все усилия на смягчение последствий смертельного вируса для рыночной экономики.
Международное сотрудничество имеет важное значение для сдерживания Covid-19 и его негативного влияния на экономику, особенно если вспышка эпидемии будет достаточно устойчивой и продолжит распространяться, – утверждает Кристалина Георгиева.
Коронавирус 2020: последние сведения Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайском коронавируса 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 24 февраля 2020 в мире зарегистрировано 79 360 подтвержденных случаев заражения, из них 2619 – летальные. Выздоровели уже 25 360 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом не зафиксировано.