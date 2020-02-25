Фондовый рынок США обвалился вслед за Европой и Азией: что будет с акциями компаний

Опасения относительно возможного влияния коронавируса на экономику Европы, Азии и стран Ближнего Востока привели к резкому обвалу на фондовых рынках. В результате стремительно снизилась цена акций технологических компаний.

В частности, падение основных фондовых показателей в Европе и Азии привело к обвалу фондового рынка США, пишет Techcrunch.

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Как снизились ключевые фондовые индексы (данные по состоянию на понедельник, 24 февраля):

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,92% или 846,17 пункта.

S&P 500 опустился на 2,73% (91,18 пункта).

Nasdaq потерял 3,57% (336,69 пункта).

Снизилась на 2,98% стоимость акций SaaS-компаний. Ценные бумаги SaaS-компаний являются одними из самых дорогих на рынке. Поскольку их цена падает, это может стать причиной возникновения "бычьей тенденции" для этой категории ценных бумаг.

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Стоимость акций других компаний на фоне такого обвала на фондовом рынке тоже может снизиться.

В частности, могут пострадать предприятия, которые планируют обнародовать отчеты о прибыле на этой неделе (Square, HP, Box, Salesforce), или представить прогноз о доходах на 2020 год (Asana, Airbnb и др.)

Как известно, ни одна компания не любит сообщать новую информацию, когда рынки падают. Ведь тогда гораздо сложнее достичь прогнозируемого результата. Компании, которые отчитываются о своих доходах тоже могут пострадать от пессимистических оценок со стороны инвесторов и аудитории в целом.

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Напомним, понедельник, 24 февраля, начался не очень хорошо для фондовых рынков Европы, Азии и Ближнего Востока. Все ключевые индексы резко снизились, цена нефти тоже уменьшилась. Однако стоимость золота, наоборот, возросла.

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Экономисты надеются, что Китай предоставит основные показатели по стабильности темпов роста экономики страны уже до конца этой недели.

Однако, приняв во внимание все новости, связанные с влиянием коронавируса на мировую экономику, ситуация не выглядит "стабильной".