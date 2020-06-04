Один из ведущих лейблов звукозаписи Warner Music Group, который в среду, 3 июня, вышел на IPO, поднялся сразу на 20% во время своего дебюта на фондовой бирже. Таким образом, компания миллиардера Леонардо Блаватника смогла провести крупнейшее размещение акций на американском рынке с начала этого года.

Акции компании, которые торгуются под тикером WMG, выросли с 27 долларов до 30,84 доллара за одну штуку, сообщает Markets Insider.

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Warner Music Group оценила свое IPO в 25 долларов за акцию в среду, 3 июня. Однако, как видим, ценные бумаги компании превысили диапазон от 23 до 26 долларов, установленный ранее.

Warner Music, в состав которой входят такие музыкальные лейблы, как Atlantic Records, Warner Records и Elektra Records, собрала 1,93 млрд долларов. Также компания увеличила количество акций с 70 млн единиц до 77 млн. Таким образом, общая рыночная стоимость холдинга составляет 12,8 млрд долларов.

Успех IPO – это еще один признак того, что рынок первичного публичного размещения акций США, который в марте сильно пострадал от последствий пандемии коронавируса, восстанавливается.

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IPO Warner Music Group: что еще нужно знать о выходе лейбла на биржу