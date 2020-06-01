Маск, генеральный директор Tesla, получил свою первую премию - акции производителя электромобилей на сумму 775 млн долларов. Всего Маску могут выплатить 12 премий в виде ценных бумаг Tesla.

Как известно, Маск не получает зарплату за свои обязанности генерального директора. Однако по условиям соглашения, подписанного с акционерами, предприниматель все же будет получать премию, если Tesla продемонстрирует успешные результаты своей деятельности, пишет The Verge.

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Поскольку заработок автопроизводителя за последние четыре квартала составляет 20 млрд долларов, а ее рыночная стоимость достигла более 100 млрд долларов, поэтому в компании решили, что Маск может получить вознаграждение.

Теперь он может купить 1,69 миллиона акций Tesla, которые по состоянию на 1 июня 2020 года стоят 835 долларов за одну штуку.

Согласно данным FactSet, Илон Маск владеет 18,5% компании Tesla и пакетом акций на общую сумму в 24 млрд доллара. Такие числа представлены по состоянию на 1 мая 2020 года. Однако, с учетом последних событий, доля Маска в компании поднялась до 20,8%, что составляет 38,7 млн акций.

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Обратная сторона успеха Маска

Не все согласны с выплатой денежного вознаграждения Маску. В частности, один из акционеров Tesla Ричард Торнетта в судебном порядке решил обжаловать сумму премии для гендиректора автопроизводителя. Торнетта отметил, что размер выплат Маску слишком высокий по сравнению с другими публичными компаниями. Кроме того, акционер требует пересмотра состава совета директоров в Tesla.

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