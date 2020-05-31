Количество жителей США, которые подали заявки для получения помощи по безработице, на прошлой неделе достигло более 40 миллионов. Несмотря на это, 1 из 10 американцев утверждали, что в условиях пандемии коронавируса их бюджет вырос, а не уменьшился.

Об этом сообщает PYMNTS с ссылкой на данные опроса, проведенного компанией TD Ameritrade. В исследовании приняли участие 1000 взрослых жителей США. Опрос проводился в период с 24 апреля по 4 мая.

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В результате 78% респондентов заявили, что им удалось сэкономить деньги, отказавшись от покупки некоторых продуктов. В частности, они накопили в среднем 245 долларов с момента начала распространения коронавируса в середине марта.

Трое из четырех участников опроса, которые не покидали свои дома в условиях карантина, отметили, что сэкономили средства.

64% респондентов заявили, что им удалось сэкономить деньги, отложив покупку таких товаров, как, например, новый автомобиль и тому подобное. В среднем сумма их совокупных сбережений на банковских счетах составляла 7000 долларов.

На чем потребители не экономили

Однако исследователи установили, что не во всех категориях потребителям удавалось экономить. Карантин и страх заразиться коронавирусом заставили людей тратить больше денег на покупку продуктов и чистящих средств, доставки еды на дом.

Так, более 50% респондентов сказали, что стали тратить больше на продукты для приготовления пищи в домашних условиях – это в среднем около 282 доллара с начала пандемии.

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Цены на продукты в супермаркетах США выросли в условиях пандемии

Желание питаться дома – не единственная причина увеличения расходов на продовольствие. По данным PYMNTS, стоимость продовольственных товаров в США в апреле этого года рекордно выросла с 1974 года.

Индекс продовольственных товаров увеличился на 4,1% за последний год. В частности, все шесть основных категорий продовольственных товаров в супермаркетах США подорожали:

фрукты-овощи – на 0,4%;

мясо, птица, рыба и яйца – на 6,8%;

молокопродукты – на 5,2%;

безалкогольные напитки – на 5%.

Как изменились привычки потребителей во время карантина

В начале этого месяца PYMNTS представил исследование, согласно которому выяснилось, что потребители предпочитали цифровые каналы для покупки продуктов, чем непосредственный поездки или походы в супермаркет.

Опрос, в котором приняли участие 12 000 человек, показал, что 5,1% респондентов предпочитают заказывать продукты с помощью цифровых каналов коммуникации в условиях пандемии коронавируса.