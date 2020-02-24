Компания Уоррена Баффета потратила рекордную сумму на покупку своих акций

В течение последних трех месяцев 2019 компания Berkshire Hathaway, которую возглавляет Уоррен Баффет, приобрела собственные акции на 2,2 миллиарда долларов.

Эта сумма является крупнейшей, которую фирма тратила за квартал на покупку своих ценных бумаг, пишет Markets Insider. Так, в предыдущем квартале Berkshire Hathaway приобрела собственных акций на 700 млн долларов.

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В течение всего года компания Уоррена Баффета потратила 5 млрд долларов на выкуп собственных ценных бумаг.

В своем ежегодном письме к акционерам миллиардер-инвестор Уоррен Баффет размышлял над "целесообразностью выкупу акций" своей компании.

Мы хотим, чтобы со временем акции Berkshire снизились в цене. Если это все же произойдет, мы, вероятно, будем еще больше агрессивными в приобретении акций. При этом мы не будем вкладывать деньги в ценные бумаги в любой период, – отметил Баффет.

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Для Berkshire Hathaway выкуп 1% доли компании стал "правильным шагом", – сказала в интервью Markets Insider Кэтрин Сейферт, аналитик компании CFRA Research, находящейся в Нью-Йорке.

По моему мнению, выкуп собственных акций в четвертом квартале стало важным решением, особенно на фоне послаблений в страховой деятельности Berkshire, и ряда проблемных вопросов в других подразделениях компании, – отметила Сейферт.

По мнению аналитиков, предприятие Уоррена Баффета могло потратить больше средств на выкуп своих акций.

Кроме того, объем капитала Berkshire Hathaway составляет 128 млрд долларов и продолжает расти. Сам Баффет в течение последнего времени пытался потратить денежные накопления, поскольку ему так и не удалось осуществить свое самое дорогое приобретение, несмотря на несколько попыток в 2019 году. В частности, речь идет о покупке известного бренда ювелирных украшений Tiffany & Co.

Berkshire Hathaway – что известно о компании Это американская холдинговая компания, занимающаяся инвестициями и страхованием. Генеральный директор Berkshire Hathaway – Уоррен Баффет. Он владеет 31% акций компании. Годовая чистая прибыль Berkshire Hathaway составляет 29,2 миллиарда долларов. Это число увеличилось, если сравнивать его с 2018 годом, когда компания инвестировала средства в предприятие Kraft Heinz Co и потерпела убытки. Однако операционная прибыль компании Уоррена Баффета снизилась на 23% в 2019 году до 4,4 млрд долларов. Акции класса А Berkshire Hathaway по итогам торгов в пятницу, 21 февраля, выросли на 1,1%.