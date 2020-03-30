Microsoft не будет инвестировать в технологии распознавания лиц после скандала с AnyVision

Американская технологическая корпорация Microsoft заявила о прекращении финансирования стартапов, занимающихся разработкой систем на основе технологии распознавания лиц.

Компания сообщила о продаже своей доли в стартапе из Израиля AnyVision, пишет The Verge.

Это произошло после того, как израильское предприятие обвинили в использовании ее программного обеспечения для слежения за палестинцами на Западном берегу реки Иордан в пользу правительства Израиля.

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Согласно совместному заявлению Фонда венчурного капитала М12 корпорации Microsoft и AnyVision, технология стартапа не позволяет получить должного "уровня надзора и контроля", что важно для американского техгиганта.

По информации Microsoft, было проведено независимое расследование, в котором приняли участие бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер и его команда с международной юридической компании Covington & Burling. Однако в ходе этой операции было доказано, что технология распознавания лиц от AnyVision не использовалось в программе надзора на Западном берегу. В противном случае израильский стартап нарушил бы обязательства перед Microsoft, на которые он согласился при получении инвестиций от американского техгиганта.

Microsoft установила ряд собственных этических правил для использования технологии распознавания лиц. В частности, технология должна работать без всякой предвзятости и не должна ограничивать демократических свобод людей.



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Несмотря на то, что вина AnyVision не доказана, Microsoft решила отказаться от дальнейшего инвестирования стартапа. Кроме того, в корпорации заявили, что не будут финансировать другие предприятия, которые разрабатывают системы на основе технологии распознавания лиц.

Благодаря глобальному изменению своей инвестиционной политики, направленной на прекращение миноритарных инвестиций в компании, продающие технологии распознавания лиц, Microsoft перешла к коммерческим отношениям. Таким образом, Microsoft получит больше контроля и надзора за использованием чувствительных технологий,

– говорится в сообщении Microsoft.

Интересно, что Microsoft имеет собственную технологию распознавания лиц, реализовану с помощью платформы облачных вычислений Azure. Так, API Face позволяет разработчикам встроить систему распознавания лиц в свой приложение для взаимодействия с пользователем.

Однако в прошлом году президент и главный юрисконсульт корпорации Брэд Смит заявил, что Microsoft никогда не будет продавать свою технологию с целью надзора. Также компания не будет предоставлять доступ к ней правоохранительным органам, чтобы не нарушать права людей.