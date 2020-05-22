Миллиардеры США разбогатели еще больше: как и почему выросло их состояние в условиях пандемии

Состояние миллиардеров США, среди которых более 600 человек, выросло на 15%, или на 434 млрд долларов, в течение двух месяцев пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные совместно Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. В частности, аналитики брали в за основу своей работы данные Forbes, период – с 18 марта по 19 мая 2020 – месяцы активного распространения коронавируса.

Последствия пандемии: Как коронавирус влияет на экономику США: 5 ключевых индикаторов

Как выяснили специалисты, во время пандемии общий размер состояния миллиардеров вырос с 2,948 трлн долларов до 3,382 трлн долларов. Объем денежных накоплений пятерки самых богатых людей мира по рейтингу Forbes увеличился на 19% (75,5 млрд долларов).

Из числа пятерки богачей: основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Oracle Ларри Эллисон.

По данным исследования, в марте количество миллиардеров в списке Forbes составило 614 человек, а в течение двух месяцев это число возросло до 630 человек. В частности, рейтинг пополнил известный рэп-исполнитель Канье Уэст.

Интересно: Куда лучше вкладывать деньги и что отличает грамотного инвестора: советы эксперта рынка

Также в исследовании отмечается, что в течение пандемии 38 млн жителей США остались без работы, а 16 млн – без медицинского страхования, предоставленного работодателем.

По информации аналитиков, десятки лет, когда власть снижала налоги для богачей привели к росту количества миллиардеров и их состояния. Даже в нынешних условиях, когда экономика США углубилась в рецессию из-за коронавируса, в закон об оказании помощи во время пандемии попала налоговая льгота специально для 43 тысяч миллионеров и миллиардеров на территории Соединенных Штатов.

Отказавшись от такого бонуса, можно было сэкономить 246 млрд долларов и использовать их как финансовую помощь в условиях пандемии.

Коронавирус в США: последние данные США сейчас занимает первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 22 мая 2020 года число зараженных вирусом в Соединенных Штатах составляет 1 583 561 человек, из них – 95 276 умерли.