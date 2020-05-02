Миллиарды долларов инвестиций в SpaceX Илона Маска были очень выгодными, – глава NASA

Глава NASA Джим Брайденстайн считает, что миллиарды долларов, которые агентство правительства США вложило в компанию Илона Маска SpaceX, не были напрасными.

Ведь предприятие Маска готовится к выводу космонавтов NASA на орбиту в этом месяце, пишет CNBC. Таким образом, это будет первый космический полет с экипажем, совершенный на территории США, почти за 10 лет.

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Инвестиции в SpaceX и инвестиции, которые SpaceX самостоятельно привлекла, демонстрируют результаты и полезны – не только для исследования космоса человеком, но и для экономики США,

– заявил Брайденстайн во время пресс-конференции в пятницу, 1 апреля.

NASA заключила со SpaceX несколько контрактов, договорившись о разработке новых космических аппаратов и транспортировки грузов к Международной космической станции.

В рамках программы Commercial Crew американское космическое агентство выделило компании Илона Маска более 3,1 млрд долларов на разработку капсулы Crew Dragon. Еще один авиагигант, компания Boeing, также получил финансирование от NASA, размер которого составляет 4,8 млрд долларов, на усовершенствование космического корабля под названием Starliner.

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Однако пока SpaceX планирует запустить космонавтов в собственном космическом корабле 27 мая, Boeing отстает от своего конкурента. Причиной такого отставания являются проблемы с программным обеспечением в Starliner, обнаруженные во время тестового полета.

Программа NASA под названием Commercial Crew заменила другую инициативу – Space Shuttle, деятельность которой завершилась в 2011 году.

Commercial Crew демонстрирует то, как нужно экономить деньги, в отличие от Space Shuttle. Мы очень довольны всеми инвестициями, которые мы сделали, и результатом, которые мы получаем от этих инвестиций,

– отметил Брайденстайн.

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Ранее Маск утверждал, что SpaceX потратила "сотни миллионов долларов" собственных средств на разработку космического аппарата. Однако точную сумму в компании так и не назвали.

SpaceX вкладывает большие деньги в свою продукцию, но откровенно я не могу сказать вам размер инвестиций в Dragon 2. Не потому, что я не хочу. Я не знаю, что это было за число,

– говорит президент и главный операционный директор SpaceX Гвен Шотуелл.

Штоуелл также добавила, что SpaceX "тесно сотрудничает с NASA с 2006 года", поскольку отправление людей в космос является основной миссией компании Илона Маска.

Вся эта работа является кульминацией исторического события, свидетелями которого мы станем всего за несколько недель,

– подчеркнула Штоуелл, акцентировав внимание на космический полет американского экипажа 27 мая.